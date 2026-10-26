В Россию привезли десятки новых семейных кроссоверов Volkswagen

Кроссоверы Volkswagen Teramont X из КНР доступны в РФ по цене от 5,15 млн рублей

Несколько десятков новых Volkswagen Teramont X приехали в Россию на продажу. Купеобразные кроссоверы выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen для китайского рынка, а торгуют ими через один из известных классифайдов. Минимальная цена – 5 150 000 рублей.

Именно за эту сумму автомобиль из наличия предлагают в Москве. Комплектация – максимальная: двухцветная кожаная отделка салона, цифровая приборная панель, мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и проекция на лобовое стекло. Плюс трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз, беспроводная зарядка для смартфонов, атмосферная подсветка и камера кругового обзора с системой автоматической парковки. Хватает и другого оснащения.

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Цены в городах и наличие у дилеров

В Новокузнецке за примерно те же деньги выставлен кроссовер с аналогичным набором опций. Самара просит минимум 5 200 000 рублей, Краснодар – 5 255 000. Екатеринбург, Пенза и Воронеж держат планку в 5 350 000 рублей, а Санкт-Петербург оказался самым дорогим – от 5 479 000.

Больше всего машин в наличии у крупных дилеров – в Москве, Подмосковье и Северной столице. Судя по объявлениям, именно там сосредоточен основной запас.

География на этом не заканчивается: машины ищут покупателей в Самаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Кемерово, Симферополе, Мурманске и еще нескольких городах.

Volkswagen Teramont X

Чем Teramont X отличается от Teramont

Teramont X – купеобразная версия обычного Teramont, который когда-то официально продавался в России. Третьего ряда сидений у «Икса» нет, зато силуэт получился более динамичным и спортивным. Габариты при этом внушительные: 4917 мм в длину, 1989 мм в ширину и 1729 мм в высоту, колесная база – 2980 мм.

Под капотом у всех выставленных на продажу машин – 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор TSI на 220 л. с. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод всегда полный.

Volkswagen Teramont X

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