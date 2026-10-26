Семь новых X5 за увольнение: BMW запустил программу добровольного ухода

BMW предложила выплатить сотрудникам за увольнение стоимость семи новых X5

В BMW стартовала программа добровольного увольнения. Отдельные сотрудники могут получить по ней свыше € 650 тыс. – для сравнения, столько стоит семь новых BMW X5 в базовой комплектации. К концу 2027 года компания рассчитывает сократить около 8 тыс. рабочих мест, сообщает BMW Blog.

Уйти из компании можно 31 марта или 31 октября 2027 года. Тем, кто выберет более раннюю дату, положен Turbo Bonus – дополнительная выплата, которая подталкивает принять решение быстрее. Расторжение договора происходит только по взаимному согласию: принудить другую сторону к увольнению нельзя, отмечается в публикации.

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Размер выплаты определяется индивидуально. На него влияют возраст сотрудника, зарплата и стаж. BMW подтверждает, что рассчитывает условия по единым принципам, но универсальной формулы в образце соглашения нет. Получатели могут выбрать формат: единовременная сумма, рассрочка, взносы в пенсионный накопительный счет, платежи по прямому страхованию или комбинация этих вариантов.

Деньги – не единственный стимул. Сотрудники, которым к октябрю 2027 года исполнится 55 лет, могут претендовать на часть привилегий пенсионеров BMW, включая льготные условия покупки новых и подержанных автомобилей. Некоторые работники на высоких должностях получат право выкупить последний служебный автомобиль, а в отдельных случаях – и вторую машину в месяц ухода.

Ажиотаж оказался настолько высоким, что внутренний HR-портал не выдержал наплыва сотрудников, желавших ознакомиться с персональными предложениями. В компании подтвердили высокий интерес и теперь обрабатывают уже поданные заявки в приоритетном порядке.

Конкретные суммы и детали соглашений BMW не комментирует. Поэтому максимальные цифры стоит следует рассматривать как отдельные зафиксированные случаи, а не как стандартное предложение.

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