Слух: регионы РФ спрячут топливо под землю — власти закупают защищенные резервуары

Mash: власти начали закупать подземные хранилища, чтобы обезопаситься от атак БПЛА

По информации MAX-канала Mash, в ряде российских регионов всерьез задумались о том, чтобы спрятать запасы бензина и дизеля под землю.

Якобы местные администрации начали приобретать специальные подземные хранилища – такая мера, по слухам, должна защитить топливо от атак беспилотников. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

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Первым, как сообщается, торги объявил город Владимир. Мэрия выделила 1,5 млн рублей на подземный схрон – стальные вертикальные резервуары, предназначенные именно для горючего.

Такая емкость выдерживает температуры от минус 65 до плюс 260 градусов, рассчитана на десять лет службы и не разрушится даже при землетрясении до девяти баллов. Вмещает она 50 кубометров – примерно столько, сколько влезает в два бензовоза. Где именно установят резервуар, держат в секрете, а поставку ждут в декабре.

Впрочем, дело, судя по всему, не только в безопасности. В мэрии пояснили: запас нужен на случай, если на заправках возникнет нехватка топлива. В первую очередь топливо предназначено для коммунальной техники и общественного транспорта – одной такой емкости должно хватить на неделю потребления.

Официальный представитель ЦУГД Игорь Ефремов подтвердил прессе, что решение стало прямой реакцией на топливный кризис: летом и осенью на местных АЗС вводились лимиты и собирались очереди. По его словам, резервуар нужен как неприкосновенный запас, чтобы при сбоях на коммерческих заправках коммунальщики могли бесперебойно убирать город в течение десяти дней.

Сообщается, что похожие торги проводят на Сахалине и в Республике Саха (Якутия). Точные адреса и координаты будущих хранилищ во всех регионах строго засекречены.

Отметим также, что ранее губернатор Кемеровской области предлагал переносить под землю центры обработки данных (ЦОД) – в отработанные угольные карьеры.

О том, как распознать плохой бензин на заправке, «За рулем» уже уже рассказывал.

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