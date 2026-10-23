Слух: регионы РФ спрячут топливо под землю — власти закупают защищенные резервуары
По информации MAX-канала Mash, в ряде российских регионов всерьез задумались о том, чтобы спрятать запасы бензина и дизеля под землю.
Якобы местные администрации начали приобретать специальные подземные хранилища – такая мера, по слухам, должна защитить топливо от атак беспилотников. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.
Первым, как сообщается, торги объявил город Владимир. Мэрия выделила 1,5 млн рублей на подземный схрон – стальные вертикальные резервуары, предназначенные именно для горючего.
Такая емкость выдерживает температуры от минус 65 до плюс 260 градусов, рассчитана на десять лет службы и не разрушится даже при землетрясении до девяти баллов. Вмещает она 50 кубометров – примерно столько, сколько влезает в два бензовоза. Где именно установят резервуар, держат в секрете, а поставку ждут в декабре.
Впрочем, дело, судя по всему, не только в безопасности. В мэрии пояснили: запас нужен на случай, если на заправках возникнет нехватка топлива. В первую очередь топливо предназначено для коммунальной техники и общественного транспорта – одной такой емкости должно хватить на неделю потребления.
Официальный представитель ЦУГД Игорь Ефремов подтвердил прессе, что решение стало прямой реакцией на топливный кризис: летом и осенью на местных АЗС вводились лимиты и собирались очереди. По его словам, резервуар нужен как неприкосновенный запас, чтобы при сбоях на коммерческих заправках коммунальщики могли бесперебойно убирать город в течение десяти дней.
Сообщается, что похожие торги проводят на Сахалине и в Республике Саха (Якутия). Точные адреса и координаты будущих хранилищ во всех регионах строго засекречены.
Отметим также, что ранее губернатор Кемеровской области предлагал переносить под землю центры обработки данных (ЦОД) – в отработанные угольные карьеры.
О том, как распознать плохой бензин на заправке, «За рулем» уже уже рассказывал.
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