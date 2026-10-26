Обновленный Geely Coolray показали на фото: все изменения

Geely показала обновленный Binyue Super Edition: премьера 27 октября

Geely выложила первые изображения обновленного кроссовера Binyue – в России эта модель продается под названием Coolray. Новинке добавят приставку Super Edition, а полноценный дебют назначен на 27 октября.

Geely Binyue Super Edition

Внешность перерисовали заметно. Решетка радиатора получила вертикальные ламели, бамперы – крупные воздухозаборники, головная оптика тоже стала другой. Плюс раздельные фонари и 17-дюймовые колесные диски. От прежнего облика, по сути, осталось немного.

Внутри – два дисплея диагональю 8,8 и 14,6 дюйма и трехспицевое рулевое колесо. Классический рычаг селектора трансмиссии поставили вместо шайбы, и это, пожалуй, самое ощутимое изменение для водителя.

Интерьер Geely Binyue Super Edition

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А вот техническую начинку обновление не затронуло. Под капотом все тот же 1,5-литровый мотор мощностью 122 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой либо вариатором.

На российский рынок Coolray вернулся весной 2026 года. Сейчас его предлагают в двух комплектациях, цены стартуют от 2 774 990 руб. Под капотом – безальтернативный 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 270 Н·м, коробка передач – семиступенчатый робот.

О новой полноприводной модификации популярного кроссовера Geely «За рулем» уже рассказывал.

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