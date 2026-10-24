В Россию привезли новые современные кроссоверы Volkswagen: известны цены

Volkswagen Teramont X из Китая предлагается в России с ценами от 5,15 млн рублей

Несколько десятков абсолютно новых купе-кроссоверов Volkswagen Teramont X добрались до России и уже выставлены на продажу. Собирают такие машины в Китае – на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. На одном из известных классифайдов ценник на них начинается с 5,15 млн рублей.

Именно за эту сумму новый Teramont X из наличия предлагают в Москве. Судя по объявлению, речь о максимальной комплектации: двухцветная кожа в салоне, цифровая приборная панель, мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным экраном, проекция на лобовое стекло. Плюс трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка и камера кругового обзора с системой автоматической парковки – и это далеко не весь список.

Volkswagen Teramont X

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Примерно в ту же сумму обощлась бы аналогичная по оснащению машина в Новокузнецке. Дальше география цен разъезжается: минимум 5 200 000 рублей просят в Самаре, 5 255 000 – в Краснодаре. В Екатеринбурге, Пензе и Воронеже – от 5 350 000, а в Санкт-Петербурге – не ниже 5 479 000 рублей.

Больше всего таких кроссоверов, если верить объявлениям, скопилось у крупных дилеров в Москве, Подмосковье и Северной столице. Хотя найти их можно и в Самаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Кемерово, Симферополе, Мурманске, а также еще в ряде российских городов.

Кстати, Teramont X – купеобразная версия «обычного» Teramont, который когда-то официально продавался в России. Главное отличие – отсутствие третьего ряда сидений: из-за этого силуэт получился более динамичным и спортивным. Габариты при этом остались внушительными – 4917 мм в длину, 1989 мм в ширину и 1729 мм в высоту при колесной базе 2980 мм.

Интерьер Volkswagen Teramont X

Под капотом у всех выставленных на продажу автомобилей – 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор TSI мощностью 220 л. с. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – всегда полный.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Teramont входит в «десятку» самых востребованных автомобилей, которые привозят в Россию через Киргизию. За восемь месяцев нынешнего года в нашу страну прибыло более 1,5 тыс. таких кроссоверов в различных модификациях.

О том, как в России меняются ценники на популярные кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

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