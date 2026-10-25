Первые покупатели новейшего кроссовера Bentley получат его особую версию
Bentley показала исполнение First Edition, и досталось оно Torcal – первому серийному электромобилю марки. Приурочили такую версию к выходу модели на рынок. В ней стоит самый мощный силовой агрегат линейки, набор опций заметно расширен, а часть деталей отделки обычно приходится оплачивать по отдельности.
От стандартного Torcal спецверсию проще всего отличить по пакету Carbon Fibre Styling Specification. В него входят карбоновые «плавники» переднего бампера, корпуса зеркал, боковые пороги и задний диффузор.
Колеса – эксклюзивные, 22-дюймовые, со глянцево-черными спицами. Колпачки самовыравнивающиеся и с логотипом Bentley.
За тормоза отвечают суппорты Mulliner в цвете Graphene Grey.
Именно First Edition знакомит публику с двумя новыми фирменными функциями Torcal. Первая – полностью электрические передние и задние двери.
Вторая – панорамная крыша Frosted Diamond, матовая и с переключением.
Передние сиденья идут в спецификации Wellness с расширенным массажем, задние – в пакете Comfort с вентиляцией и более мягкими подголовниками. Любителей музыки порадует 28-динамическая аудиосистема Naim for Bentley мощностью 1780 Вт с поддержкой Dolby Atmos.
Под кузовом First Edition скрывается самый мощный вариант силовой установки Torcal – два электромотора на 888 л.с. в метрической системе и 1350 Нм крутящего момента.
Разгон с места до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч. Батарея емкостью 113 кВт·ч обеспечивает запас хода до 600 км по циклу WLTP.
Зарядка постоянным током – мощностью до 400 кВт, с 10 до 80% уходит менее 20 минут. Базовый Bentley Torcal стартует с отметки около £170 000, а за First Edition, по оценкам британских СМИ, придется отдать существенно больше £200 000.
О другой уникальной машине, которая скоро уйдёт с молотка, «За рулем» уже рассказывал.
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