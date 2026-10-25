Этот робот спасет человека при ДТП и других опасных ситуациях

Китайская компания Unitree Robotics представила робота-телохранителя H2-X

Китайская Unitree Robotics показала гуманоидного робота-телохранителя под названием H2-X. Машина освоила приемы кунг-фу и умеет вытаскивать людей из опасных ситуаций.

Демонстрация вышла наглядной. H2-X перепрыгивает автомобили, крутит сальто, спускается с высоких конструкций – причем это не цирковые номера ради красивого ролика.

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В сценариях посерьезнее новинка тоже не теряется: вмешивается при ограблении, уводит человека от машины, которая вот-вот наедет, помогает и в других критических ситуациях.

Сам разработчик делает ставку на высокую производительность. Без подзарядки робот, по заявлению компании, держится до восьми часов.

Что ж, если верить обещаниям, телохранитель из будущего уже не фантастика – правда, пока только в виде прототипа на видео.

Почему за некоторые нарушения на дороге у нас не наказывают, «За рулем» уже разбирался.

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