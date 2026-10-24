Почему не наказывают любителей подудеть у светофора?

Эксперт «За рулем» напомнил, в каких случаях необходимо подать звуковой сигнал

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НЕ ШУМИ!

Звуковые сигналы ПДД разрешает применять только в двух ситуациях:

для предотвращения аварии

для предупреждения о намерении произвести обгон вне населенного пункта (альтернатива или дополнение миганию дальним светом).

Больше нигде и никогда. Несмотря на это, в городах кое-где встречаются дорожные знаки, запрещающие сигналить – хотя и без них, вроде, ясно, что нельзя.

Самый распространенный пример нарушения этого правила – на светофорах, когда задние дудят первому «не тормози, поехали!». Тем, кто делает так постоянно, не следует обижаться, если их в пять утра разбудят громкими сигналами возле подъезда со смыслом «Наташка, выходи!». Это люди с очень схожим менталитетом, убежденные, что они никому не могут помешать.

Никаких особых народных звуковых сигналов не существует. В стародавние времена долгий гудок в сочетании с миганием дальним светом мог означать что-то важное. Сегодня это всеми воспринимается как выражение крайнего недовольства. За него полагается штраф 500 рублей, но, к сожалению, беспричинно сигналящих не наказывают – у ГАИ нет для этого ресурсов.

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