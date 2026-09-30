Водителей ждет сюрприз: камеры начнут видеть нарушения, которые раньше пропускали

В 2027 году в России появятся дорожные камеры, распознающие свыше 50 нарушений

Российские дороги в следующем году могут получить камеры нового поколения, которые окажутся куда внимательнее к тому, что происходит в салоне и вокруг машины.

Речь идет о комплексах, способных фиксировать более полусотни видов нарушений – против нынешнего ограниченного набора это серьезный шаг вперед. Обрабатывать данные планируют в том числе с помощью нейросетей, что расширит возможности техники далеко за пределы простой фиксации скорости, рассказывает «Авторадио».

Что именно попадет в поле зрения новых устройств? Непристегнутый ремень, разговор по телефону за рулем, отсутствие мотошлема. Добавьте сюда непропуск пешехода и движение без включенных фар – вот уже и список, который сейчас большинство камер просто не потянет.

Кстати, ситуация с уже работающими комплексами не такая радужная. Эксперты оценивают: примерно треть из них технически устарела. По сути, они видят лишь малую часть того, что могли бы. Зато новые камеры обещают закрыть этот пробел – причем сразу по многим направлениям.

О том, что камеры уже научились вычислять машины со скрытыми номерами, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!