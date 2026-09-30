Эти марки авто чаще эвакуируют из-за скрытых номеров

АМПП назвало марки авто, которые в Москве чаще эвакуируют из-за скрытых номеров

С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» перевезли на городские штрафстоянки больше 1,6 тыс. припаркованных автомобилей – тех, что стояли без номерных знаков либо с подложными. Такие данные приводит ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Чаще других в этом списке оказываются BMW, Mercedes-Benz и Audi. В АМПП уточнили ТАСС, что без номеров свои машины оставляют владельцы BMW, Mercedes-Benz, Audi, а также Geely и Toyota.

Причины у такого внимания к «безликим» машинам вполне практичные: транспорт без регистрационных знаков нередко оказывается в угоне или используется в преступных целях. Именно поэтому на спецстоянках каждую такую машину осматривают сотрудники правоохранительных органов. Ничего противозаконного не нашли? Тогда владелец вправе вернуть себе транспортное средство.

О том, из-за чего машину могут снять с учета, «За рулем» уже рассказывал.

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