Из-за чего при визите в МРЭО ГИБДД аннулируют регистрацию авто

Юрист Воропаев перечислил основные причины для прекращения регистрации авто

Снять машину с регистрационного учета прямо в МРЭО ГИБДД могут по нескольким причинам. Среди них – поддельные бумаги, розыск агрегатов и изменения в конструкции, которые владелец не узаконил. Об этом рассказал юрист Лев Воропаев.

«Если регистрация прошла по поддельным или подложным документам, и это выяснилось впоследствии, то это будет основанием для прекращения регистрации», – пояснил адвокат.

Перечень оснований для прекращения регистрации , вообще-то, шире, и юрист его озвучил. Начать с того, что регистрацию аннулируют, если автомобиль поставили на учет при розыске двигателя или кузова. Дальше – конструкция: доработки, не попавшие в Перечень неисправностей, тоже обернутся проблемами, причем речь и о газовом оборудовании без регистрации, и о нештатном глушителе. Есть и причины, никак не связанные с техникой: смерть владельца или вступление наследников в права, истечение срока временной регистрации (это касается лизинга и лиц без гражданства), ликвидация юридического лица, прекращение опеки над недееспособным владельцем.

О том, как действовать, если машина сломалась в пути, «За рулем» уже рассказывал.

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