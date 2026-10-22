За какие световые сигналы на дороге водителю грозит штраф?

Эксперт «За рулем» назвал световые сигналы, которые помогают водителям общаться

Правила дорожного движения предписывают пользоваться внешними световыми приборами в основном по прямому назначению – светить. Ближний свет или дневные ходовые огни – всегда и везде, поворотники – при выполнении любого маневра, аварийка – при буксировке, вынужденной остановке, ослеплении и так далее.

Однако даже в ПДД прописаны некоторые условные сигналы, позволяющие водителям общаться друг с другом. А именно кратковременное переключение фар с ближнего на дальний, и у него два значения. При встречном разъезде ночью – просьба «выключи дальний, ты меня слепишь!», а при подготовке к обгону – предупреждение впередиидущему «будь осторожен, я начинаю обгон».

Это далеко не всё, что используют автомобилисты для коммуникации на дорогах. Некоторые сигналы известны всем или почти всем, но в ходу также и менее знакомые способы что-то сообщить окружающим.

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Основные неформальные световые сигналы

1. Кратковременное мигание аварийкой. Имеет два значения. Первое – выражение благодарности тому, кто вас пропустил или помог совершить обгон. Применяется при перестроениях, выезде со второстепенной дороги на главную и так далее. Второе – «приношу извинения за создание помехи».

2. Однократное мигание дальним. Тоже проявление вежливости: означает, что вы готовы пропустить на перекрестке или впустить в свой ряд машину, которая ждет возможности в него попасть. Либо просьба от таковой машины ее пропустить. Иногда истолковывается неверно и приводит к мелкому ДТП.

3. Двух-трехкратное мигание дальним на загородных дорогах. Чаще применяется для оповещения встречных о том, что впереди их ждет патруль ДПС или мобильная камера. Реже – рекомендация «снизьте скорость и будьте внимательны, есть опасность».

Во многих европейских странах предупреждать о дорожном патруле запрещено, карается штрафами. В России прямого запрета и наказаний нет, хотя порой сотрудники ГАИ пытаются трактовать произвольное моргание как нарушение.

4. Затяжное включение дальнего или многократное мигание им на левой полосе – просьба идущему впереди уступить дорогу. Часто носит хамский оттенок и формально тоже может попасть под штраф, такие случаи были. С другой стороны, позволяет объяснить тому, кто движется по левой полосе необоснованно медленно, что он не прав.

5. Включение дальнего света встречным водителем, выполняющим обгон и вдруг понявшим, что он не успеет его завершить. Извещает о том, что он просит вас притормозить и сместиться к обочине – во избежание столкновения. И в данной ситуации это единственный способ «договориться» о траекториях. Иначе придется просто гадать, как поведет себя встречный – останется в полосе или уйдет на встречную обочину.

6. Дальнобойщики и водители автобусов на загородных двухполосках регулярно используют поворотники для посланий тем, кто намерен их обогнать. Правый поворотник – «встречка свободна, можно обгонять». Левый – «есть встречные, обгонять нельзя».

Слепо доверять этим сигналам чревато, всегда проверяйте! Во‑первых, у человека могут быть свои понятия о достаточной дистанции для обгона, отличающиеся от ваших и не учитывающие возможности вашей машины. Во‑вторых, фура, может, просто намерена повернуть или остановиться.

7. Правый указатель поворота в сочетании с миганием дальним в исполнении догнавшей вас машины – обычно просьба остановиться. Если причина просьбы неясна, то, пожалуй, лучше этого не делать.

8. Водителя, который едет сзади и слепит вас через зеркала, можно попросить убрать дальний или увеличить дистанцию – включением аварийки или помаргиванием стоп-сигналами без снижения скорости. Мало кто это понимает, но попробовать не повредит.

9. Включением аварийки одновременно со стоп-сигналами часто пользуются водители общественного транспорта, оповещая о скорой остановке. На некоторых рейсовых автобусах аварийка включается автоматически всякий раз при открывании дверей, что сбивает остальных водителей с толку.

Полезно включать аварийку при торможении при обнаружении внезапной опасности – например, хвоста затора на скоростной дороге. Дабы предупредить тех, кто едет сзади.

10. В темноте, при встречном разъезде в узких местах выключение ближнего света водителем означает сигнал встречному «я тебя пропускаю».

Понятное и непонятное

Прочие неформальные световые сигналы – редко встречающаяся и малопонятная экзотика. Например, включенный левый поворотник идущей сзади машины может быть вежливой просьбой освободить для нее левый ряд. Неплохо работает в Европах, но у нас скорее подумают, что парень забыл выключить поворотник.

Если на тот или иной сигнал не отреагировали сразу, нет смысла настаивать и повторять. Скорее всего, вас просто не понимают, тем паче многие сигналы можно трактовать двояко. Или думают, что сигнал кому-то другому – в плотном потоке подчас не разберешь.

Не стоит также злоупотреблять различными сигналами. Большинство придумано еще в советские времена, когда на дорогах не было такого трафика, как сейчас. И если все начнут сигналить по каждому поводу, возникнет световой хаос, порождая стимул не реагировать ни на что.

О звуковых и иных сигналах, которые должен знать каждый водитель, мы еще расскажем – заходите почаще!

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