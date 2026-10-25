Формульный болид КАМАЗ — первая информация

Студенты дочерней компании КАМАЗа представили проект гоночного автомобиля

Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева представили проект формульного болида.

Презентация студенческого проекта прошла на ВДНХ, в павильоне №53 музея «Гараж особого назначения». В мероприятии приняла участие дочерняя структура КАМАЗа – сервисная компания «СЭТранс». Она занимается техобслуживанием и ремонтом автобусов КАМАЗ и НЕФАЗ, а новые кадры с 2024 году подыскивает как раз в МТК имени Лихачева – сейчас трудоустроено уже 20 студентов колледжа.

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Как бывает в таких случаях, сотрудничество колледжа и предприятия – взаимовыгодное: студенты получают практику на реальном предприятии, а компания – вовлеченных и подготовленных работников. Показанный прототип формульного болида получился интересным: он напоминает машины Dallara F2 последних лет выпуска и явно строился с учетом последних трендов проектирования гоночной техники.

Непонятно, насколько машина проработана технически, а также нет сведений, будет ли дан проекту какой-либо дальнейший ход, но для его авторов это точно хорошая возможность на будущее.

«Мы работаем с передовыми технологиями и новейшими разработками в сфере городской пассажирской техники. Такие проекты, как гоночный болид, показывают, что у ребят есть и интерес, и способности, и стремление развиваться, а мы будем рады дать им для этого все возможности», – отметил руководитель группы производственного обучения «СЭТранса» Евгений Русин.

Ранее «За рулем» рассказывал о проекте автобуса НЕФАЗ от студентов Академии Штиглица.