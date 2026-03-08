Новый автобус НЕФАЗ — каким он будет?

Академия Штиглица представили концепты автобуса будущего под маркой НЕФАЗ

Студенты Академии Штиглица (СПГХПА им. А.Л. Штиглица) на конкурсе «Дизайн молодых / Young Design 2025» не только заняли призовые места в номинации, посвященной дизайну нового КАМАЗа, но и успешно отметились в разработке концепта для «дочки» грузового гиганта – автобусного завода НЕФАЗ.

Интересно, что первые два места в номинации «Электробус. КАМАЗ» достались девушкам-воспитанницам СПГХПА. «Серебро» взяла работа Елизаветы Любачевой, а лидирующую строчку заняла Цагана Наранова, выполнившая свой проект в соавторстве с Всеволодом Назаровым. Оба автора-победителя – студенты 4 курса отделения «Промышленный дизайн». Пресс-служба вуза опубликовала кадры с презентации победившего проекта – приводим их здесь.

По проекту требовалось разработать современный и узнаваемый внешний облик для семейства городских автобусов и электробусов НЕФАЗ нового поколения. Дизайн должен гармонично интегрироваться в умную городскую среду 2030-2040 годов. Кроме того, нужно было создать инновационный интерьер, где эргономичная планировка, комфортные сиденья, интуитивные интерфейсы, динамическое освещение формируют «безбарьерное пространство премиального уровня».

«New Visual Autobus - это новое видение городского автобуса, объединяющее переосмысленную эстетику и функциональность: инновационное остекление регулируемой прозрачности (за счет тока кристаллах стеклянных панелей) позволяет адаптироваться к городскому контексту и климату, а интеграция колес в несущие рамки придает облику лаконичность и гармонирует с городской средой», – так описывает пояснительная записка проекта дизайн экстерьера.

А вот как видится авторам интерьер перспективного НЕФАЗа: «в салоне есть сидячие места и зоны для стоящих пассажиров (оптимально для коротких поездок). Оплата проезда по распознаванию лица (без карт, телефонов и турникетов); для слабовидящих – тактильный терминал, а эргономичные слитные сиденья эффективно используют пространство салона»... Как считаете, здорово получилось у молодежи?