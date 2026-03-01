Новый КАМАЗ — каким он будет?

Студенты Академии Штиглица представили проекты перспективных тягачей КАМАЗ

Академия Штиглица (СПГХПА им. А.Л. Штиглица) подвела итоги VI федерального конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2025».

Мероприятие объединило представителей творческой молодежи, образовательных учреждений и партнеров проекта, одним из которых является КАМАЗ. Студенты Академии показали выдающиеся результаты, взяв призовые места в различных номинациях, отмечает пресс-служба вуза. В том числе, в номинации «Новая эра. КАМАЗ» – тут воспитанники СПГХПА отметились сразу тремя высокими местами.

1 место – Шмаков Тимур Романович

Молодые промышленные дизайнеры показали на рендерах, как могут выглядеть седельные тягачи ближайшего будущего. Отметим, что все три работы отличают аэродинамичные формы кабины и панорамное ее остекление, а также развитый аэродинамический обвес шасси – все авторы работали в тесной привязке к последним трендам.

2 место – Нилов Тимофей Антонович

Перспективные проекты самого КАМАЗа рассчитаны на топливную экономичность, повышение энергоэффективности и на внедрение беспилотных технологий. Каждая из трех работ могла бы стать некоей отправной точкой для нового старта в любом из этих направлений. Учитывая, что КАМАЗ курирует данный конкурс, шансы на это есть.

Почетная грамота – Пивоваров Владимир Олегович

