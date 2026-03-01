Новый КАМАЗ — каким он будет?
Академия Штиглица (СПГХПА им. А.Л. Штиглица) подвела итоги VI федерального конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2025».
Мероприятие объединило представителей творческой молодежи, образовательных учреждений и партнеров проекта, одним из которых является КАМАЗ. Студенты Академии показали выдающиеся результаты, взяв призовые места в различных номинациях, отмечает пресс-служба вуза. В том числе, в номинации «Новая эра. КАМАЗ» – тут воспитанники СПГХПА отметились сразу тремя высокими местами.
Молодые промышленные дизайнеры показали на рендерах, как могут выглядеть седельные тягачи ближайшего будущего. Отметим, что все три работы отличают аэродинамичные формы кабины и панорамное ее остекление, а также развитый аэродинамический обвес шасси – все авторы работали в тесной привязке к последним трендам.
Перспективные проекты самого КАМАЗа рассчитаны на топливную экономичность, повышение энергоэффективности и на внедрение беспилотных технологий. Каждая из трех работ могла бы стать некоей отправной точкой для нового старта в любом из этих направлений. Учитывая, что КАМАЗ курирует данный конкурс, шансы на это есть.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!