Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...
JAC N200 с третьей поворотной осью
20 марта
Уникальный 20-тонник JAC с поворотной осью впечатляет своей маневренностью
«Джак Автомобиль» вывел на рынок 20-тонный JAC...

Новый КАМАЗ — каким он будет?

Студенты Академии Штиглица представили проекты перспективных тягачей КАМАЗ

Академия Штиглица (СПГХПА им. А.Л. Штиглица) подвела итоги VI федерального конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2025».

Первому КАМАЗу — 50&nbsp;лет!

Мероприятие объединило представителей творческой молодежи, образовательных учреждений и партнеров проекта, одним из которых является КАМАЗ. Студенты Академии показали выдающиеся результаты, взяв призовые места в различных номинациях, отмечает пресс-служба вуза. В том числе, в номинации «Новая эра. КАМАЗ» – тут воспитанники СПГХПА отметились сразу тремя высокими местами.

1 место – Шмаков Тимур Романович
Молодые промышленные дизайнеры показали на рендерах, как могут выглядеть седельные тягачи ближайшего будущего. Отметим, что все три работы отличают аэродинамичные формы кабины и панорамное ее остекление, а также развитый аэродинамический обвес шасси – все авторы работали в тесной привязке к последним трендам.

2 место – Нилов Тимофей Антонович
Перспективные проекты самого КАМАЗа рассчитаны на топливную экономичность, повышение энергоэффективности и на внедрение беспилотных технологий. Каждая из трех работ могла бы стать некоей отправной точкой для нового старта в любом из этих направлений. Учитывая, что КАМАЗ курирует данный конкурс, шансы на это есть.

Почетная грамота – Пивоваров Владимир Олегович
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Академия Штиглица
Иннокентий Кишкурно
Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 2289
01.03.2026 
Фото:КАМАЗ
