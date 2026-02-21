Главред «За рулем» — о прошлом, настоящем и будущем Камского автозавода

Полвека назад, 16 февраля 1976 года, с главного сборочного конвейера Камского автозавода сошел первый КАМАЗ‑5320. Пуск конвейера приурочили к XXV съезду КПСС, который проходил в Москве с 24 февраля по 5 марта 1976 года – и первый КАМАЗ‑5320 своим ходом ­прибыл на Красную площадь.

Пуск конвейера в Набережных Челнах приурочили к XXV съезду КПСС, который проходил в Москве с 24 февраля по 5 марта 1976 года – и первый КАМАЗ‑5320 своим ходом ­прибыл на Красную площадь.

Он жив!

Первенец сохранился до наших дней. После схода с конвейера он много лет работал в Башкирии, затем был выкуплен заводом и восстановлен.

Завод тоже жив – даже более чем. В юбилей принято вспоминать, как было «тогда», но мне интереснее то, что происходит сейчас – и что будет завтра.

Накануне юбилея я прошел по многим цехам КАМАЗа – начиная с производства современных дизелей семейства 910 и коробок передач до завода каркасов кабин и главного сборочного конвейера.

Вот это масштаб! Сила! Больше всего впечатлил завод каркасов кабин с высочайшей степенью роботизации сварочного производства – такого даже на наших легковых заводах нет.

Что нового

В декабре 2025 года запущена современная автоматизированная линия сборки дисковых тормозных механизмов трех моделей – 17,5”, 19,5” и 22,5”. Их будут устанавливать на КАМАЗ К5, на семейство Компас, а также на пассажирский транспорт и прицепную технику. Линия позволит собирать до 90 тысяч тормозных механизмов в год.

Большая работа ведется по коробкам передач. Уже испытываются 12‑ступенчатые роботизированные коробки – и скоро они пойдут в серию. А примерно через год будет запущено производство принципиально новых коробок – и собирать их будут на новом конвейере!

А в день 50‑летия первого КАМАЗа открыли новое производство ведущих мостов. Предприятие будет выпускать мосты для автомобилей поколения К3, а также для автомобилей нового поколения К5.

КАМАЗ запустил в Набережных Челнах модернизированное производство ведущих мостов.

Благодаря уникальной технологии получения цельнолитого картера моста для К5, включающей цапфы, тормозные суппорты и кронштейны подвески, увеличена нагрузочная способность. Результаты стендовых испытаний подтверждают долговечность картеров (более 6 млн циклов), что превосходит классический штампосварной картер в шесть раз. Благодаря применению стенок картера разной толщины удалось снизить вес моста.

Обо всех этих производствах мы постепенно расскажем – будет интересно!

Взгляд в будущее

Понятно, что такой гигант, как КАМАЗ, не может развиваться и работать в отрыве от страны. Потому что грузовики кто-то должен покупать – а у нас на рынке тяжелых машин (тягачей, самосвалов, полноприводников) застой, в 2025 году рынок оказался в серьезном минусе.

Поэтому нам нужны крупные инфраструктурные проекты. Необходимо строить большие заводы, нужно возводить больше жилья, расширять сеть автодорог, прокладывать высокоскоростные железные дороги, развивать торговлю – и между регионами, и с соседними странами. Без грузовиков это не сделать. Чем выше будет потребность в грузовых автомобилях, тем лучше для страны и для каждого в отдельности. А уж Камский автозавод свое дело сделает.

С юбилеем, наш КАМАЗ!