В Россию привезли надежный семейный кроссовер Toyota: цены и оснащение

Toyota Grand Highlander предлагается в России с ценами от 8,45 млн рублей

Те, кто присматривал просторный трехрядный кроссовер для семьи и дальних вояжей, но категорически не хотел брать машину китайского производства, теперь могут посмотреть в сторону Toyota Grand Highlander.

Модель, заточенную под Северную Америку, сделали крупнее обычного Highlander, хотя до рамной Sequoia она не дотягивает. Минимальный ценник в России – 8 450 000 рублей. За 8 450 000 рублей Grand Highlander 2023 года выпуска без пробега отдает официальный дилер Toyota в Ростове-на-Дону.

Toyota Grand Highlander

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Речь про «среднюю» версию Limited. В ней есть панорамная крыша с люком, 20-дюймовые литые диски и боковые зеркала с электроприводом складывания. Салон отделан кожей, передние сиденья получили вентиляцию, а подогрев предусмотрен для кресел первого и второго рядов. Плюс кожаный мульти-руль с обогревом, декоративная подсветка интерьера, трехзонный климат-контроль и электропривод багажника с функцией hands-free. Камеру заднего вида и парктроники спереди и сзади тоже никто не отменял.

По технике начинки – цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и такого же размера дисплей мультимедийного комплекса. Премиальная акустика JBL идет с 11 динамиками, сабвуфером и усилителем. Есть беспроводная зарядка для смартфона и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Отдельно стоит сказать про комплекс Toyota Safety Sense 3.0. В него входят адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений (в том числе при парковке), мониторинг «слепых» зон, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

Похожий кроссовер за 8 490 000 рублей продают в подмосковной Истре. В Москве за 9 450 000 рублей выставили экземпляр в топовой комплектации Platinum – там к списку опций добавляются вентиляция сидений второго ряда, проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида, системы кругового обзора и помощи при движении в пробках, а также отдельный режим работы полного привода для бездорожья.

Интерьер Toyota Grand Highlander

Машины из Истры и Ростова-на-Дону оснащены бензиновым турбированным двигателем T24A-FTS объемом 2,4 литра, который выдает 265 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат. Московский экземпляр – гибрид: тот же 2,4-литровый турбомотор сложен с электромоторами, суммарная отдача достигает 362 л. с. и 542 Нм, а коробка передач здесь шестиступенчатый автомат.

Еще два новых бензиновых Grand Highlander в версии Limited стоят в Ростове-на-Дону по 9 800 000 рублей. Остальные автомобили, судя по объявлениям, идут под заказ. Во Владивостоке их предлагают по ценам от 8 637 000 до 11 498 000 рублей, в Москве – за 10 950 000, а в Самаре даже Limited оценили в 12 360 000 рублей.

Большая часть «заказных» машин – гибриды, причем как 362-сильные, так и 245-сильные. У вторых в качестве трансмиссии выступает вариатор, а силовая установка собрана из 2,5-литрового «атмосферника» и электродвигателя.

В начале года Grand Highlander попал в рейтинг автомобилей с самой высокой прогнозируемой надежностью по версии Consumer Reports.

Хвалят его, в частности, за просторный трехрядный салон, отличную плавность хода и гибридную силовую установку.

Плюс модель оказалась в списке лучших кроссоверов и внедорожников 2026 года и заняла там третье место. За вместительный салон эксперты назвали ее «почти идеальным минивэном».

О других новых кроссоверах, появившихся в России, «За рулем» уже рассказывал.

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