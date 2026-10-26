В Россию вернулся культовый рамный внедорожник Nissan: сколько за него просят?

Nissan Patrol седьмого поколения предлагается в РФ с ценой от 10,5 млн рублей

В Россию добрался Nissan Patrol седьмого поколения – тот самый рамный внедорожник, чья мировая премьера прошла на Ближнем Востоке два года назад. Машину можно как заказать, так и забрать из наличия, а ценник стартует с 10,5 млн рублей.

Nissan Patrol

Самый доступный вариант по состоянию на октябрь 2026 года предлагает компания из Омска. За 10 500 000 рублей она обещает привезти новый Patrol в комплектации SE Platinum City «под ключ» – с растаможкой, уплатой утильсбора и всем прочим, что нужно для последующей постановки машины на учет.

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Под капотом такого Патрола атмосферный V6 объемом 3,8 литра, выдающий 316 л. с. и до 386 Нм крутящего момента. В паре с ним трудится 9-ступенчатый классический автомат с гидротрансформатором. Привод, кстати, всегда полный, чем бы ни была укомплектована машина.

За 13 400 000 рублей во Владивостоке готовы поставить более динамичную версию. У нее под капотом 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом: те же девять ступеней автомата, зато 425 л. с. и 700 Нм.

Похожий 425-сильный Patrol за 13 940 000 рублей принимают под заказ в Сыктывкаре. В Москве несколько таких внедорожников уже есть в наличии – с учетом уплаченного коммерческого утильсбора и прочих расходов за них просят от 14 990 000 до 15 490 000 рублей. Дальше всех в цене ушли Хабаровск и Владивосток: привезенные и растаможенные автомобили там оценили в 18 300 000 – 18 900 000 рублей.

Интерьер Nissan Patrol

Есть и Самара – там новый Patrol седьмого поколения тоже можно заказать. Судя по объявлениям, доступен выбор из нескольких внедорожников с 316-сильным атмосферным мотором, а цены на них варьируются от 15 990 000 до 18 530 000 рублей.

По оснащению актуальный Patrol легко даст фору любым современным «китайцам». В топовых версиях, которые, в основном, и возят в Россию, предусмотрены адаптивная пневмоподвеска, функция «прозрачный капот», камера кругового обзора, панорамная крыша и сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем.

Обычно новые Патролы получают сдвоенные дисплеи цифровой «приборки» и медиакомплекса, отдельные «развлекательные» экраны для задних пассажиров и премиальную акустику. Есть здесь и охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, цифровое зеркало заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, легкосплавные диски диаметром до 22 дюймов, а также широкий набор систем безопасности и помощи водителю ProPilot Assist.

О том, с какими проблемами столкнулись владельцы новых Land Cruiser, «За рулем» уже рассказывал.

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