Людям с этими отклонениями можно, но не стоит получать водительские права

Психолог Уманова назвала пять типов людей, которым не стоит садиться за руль

Клинический психолог Ольга Уманова, представляющая «Центр гармонии и здоровья» клиники «Будь Здоров», перечислила состояния, при которых лучше не садиться за руль. Она поделилась своими наблюдениями. По словам специалиста, высокая фоновая тревога, склонность к диссоциации и вспышки гнева повышают риск трагедии на дороге.

Гнев, обида и сброс аффекта

«Если человек воспринимает любую помеху на дороге как личное оскорбление, это говорит о глубокой уязвимости и неспособности справляться с фрустрацией. Такие водители часто пытаются нарушить чужие физические границы: подрезают, прижимают автомобилем, едут вплотную. На дороге их гнев не знает тормозов», – рассказала специалист.

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За таким стилем езды, по сути, стоит не просто раздражение. Уманова связывает его с уязвимым эго и нехваткой навыков выдерживать фрустрацию. Когда человек воспринимает обычную помеху как личное оскорбление, его реакция становится опасной для всех вокруг.

Еще одна группа риска – автомобилисты, которые используют машину для сброса аффекта после ссоры или конфликта. В таком состоянии у них сужается периферическое зрение и падает критичность мышления, что делает поездку особенно рискованной.

Тревога, диссоциация и ментализация

Высокий уровень фоновой тревоги – еще один повод не садиться за руль. Любая нестандартная ситуация запускает у такого водителя реакцию «Бей, беги или замри». Он теряет способность к адекватному маневру, а это может спровоцировать трагедию.

Склонность к диссоциации, при которой концентрация как будто отключается, тоже делает управление машиной опасным. Человек «выпадает» из реальности и не помнит процесса вождения. Мозг в режиме «автопилота» не успевает переключиться на экстренную ситуацию.

Не стоит садиться за руль и людям с дефицитом ментализации – им трудно предугадывать чужие намерения. Особенно настораживает магическое мышление: «Со мной ничего не случится», «Я успею проскочить».

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