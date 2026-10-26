Минэнерго предлагает поднять цены на заправках ради импортного топлива

Миронов раскритиковал планы поддержки импорта за счет потребителя

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал инициативу Минэнерго, которое предложило правительству повысить цены на АЗС для поддержки импортных поставок топлива.

Министерство энергетики действительно ищет способы решить вопрос убыточности зарубежных закупок: соответствующее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину подписал вице-премьер Александр Новак. Причина в том, что продажа импортного бензина и дизеля на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний при текущих ценах приносит убыток от 13 до 18 рублей на литре даже с учетом импортного демпфера.

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Ведомство предложило два варианта стимулирования импорта. Первый предполагает включить в формулу демпфера стоимость железнодорожной доставки топлива (4-5 тысяч рублей за тонну). Это потребует дополнительных выплат из бюджета до 2 миллиардов рублей в месяц, а цены на АЗС вырастут на 1,6 рубля за литр.

Второй сценарий щадящий для бюджета – повышение стоимости топлива на 2,1 рубля за литр без изменения формулы демпфера. Тогда бензин на заправках ВИНК по итогам года подорожает на 11% (7,1 рубля), а летнее дизтопливо – на 10,7% (8,2 рубля). Такая надбавка принесет нефтеперерабатывающим заводам около 12 млрд рублей дополнительной выручки ежемесячно.

Минфин и правительство поддерживают второй вариант.

Сергей Миронов, Председатель партии «Справедливая Россия»:

«Странная картина получается. Крупные нефтяные компании сначала продают топливо на экспорт, зарабатывают на этом, да еще получают доплату из бюджета. Теперь они закупают бензин, сделанный в основном из нашей же нефти, снова зарабатывают, снова получают добавку из бюджета. И опять им не хватает!» Наверное, это даже хорошо, что Минэнерго так печется о предприятиях отрасли. Плохо, что никто так же энергично не защищает интересы потребителя. Давайте сойдемся на том, что сейчас всем приходится нелегко, но это не означает, что надо с помощью административного ресурса перекладывать проблемы одних на плечи других».

Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года: доля зарубежных поставок составляет 16-18% предложения, около 620 тысяч тонн в месяц.

О том, как в СССР переводили машины на пропан при дешевом бензине, «За рулем» рассказывал.

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