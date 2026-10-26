«Конкурентам за нами не угнаться»: главные преимущества китайского автопрома

Эксперт Б1 Чжан Люцинь назвал преимущества китайского автопрома

Китайские автозаводы обходят европейских конкурентов сразу по нескольким направлениям – и дело вовсе не в цене. Скорость разработки, собственное производство ключевых узлов, близкая логистика: все это вместе дает тот запас, который позволяет компаниям из Китая выпускать новинки чаще и дешевле.

Об этом на автомобильном форуме «Для тех, кто рулит» рассказал Чжан Люцинь – директор центра по работе с китайскими компаниями (группа компаний Б1). По его оценке, ускоренный цикл создания машины – первое, что бросается в глаза при сравнении с Германией.

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Скорость разработки: 1,5-2 года против 5 лет.

Разрыв в сроках, по сути, огромный. Немецкий производитель тратит на путь от проекта до конвейера порядка пяти лет. Китайскому же хватает полутора-двух – вдвое, а то и втрое быстрее.

«В первую очередь это скорость. Китайские производители делают это быстрее: постройка автомобиля в Германии от проекта до выпуска занимает, допустим, пять лет, в Китае же – полтора-два года. Это действительно быстро», – отметил Люцинь.

Та же спешка видна и в расширении модельного ряда. Одну платформу китайские инженеры и дизайнеры за год растягивают на все типы кузова и ценовые уровни – от бюджетного сегмента до верхнего.

«Что касается насыщенности продуктовой линейки, это также важный аспект: наши производители, проектировщики и дизайнеры в течение 12 месяцев на одной платформе могут создать покрытие всех типов кузова и ценовых уровней. И это то, за чем иностранным производителям не угнаться», – заявил эксперт.

Вертикальная интеграция и цепочки поставок

Второй козырь – вертикальная интеграция, когда производитель сам выпускает значительную часть компонентов вместо того, чтобы закупать их на стороне. BYD, к примеру, делает не только машины, но и батареи, электромоторы, электронику и другие элементы. Себестоимость в такой схеме контролировать проще, да и зависимость от внешних поставщиков ниже.

«Большинство компонентов батареи компании, подобные BYD, производят полностью сами: электронику, чипы, жгуты проводов. Поэтому они не зависят от импорта чипов и полностью контролируют всю цепочку поставок. Это позволяет удерживать низкую стоимость „железа“ и дает большие преимущества китайскому рынку», – пояснил эксперт.

Кстати, география тоже играет на руку: выпуск ключевых компонентов сосредоточен внутри страны, а поставщики расположены сравнительно недалеко друг от друга. Логистика от этого проще, и риск встать из-за сбоя в поставках заметно меньше.

Автоматизация и масштаб внутреннего рынка

Третий фактор – автоматизация. На отдельных китайских предприятиях уровень роботизации штамповки и сварки, по словам Люциня, доходит до 98-100%. Меньше ручных операций – ниже издержки и больше пространства для конкурентной цены.

«Например, себестоимость производства батарей и электромоторов сейчас составляет 60% от уровня европейских или американских конкурентов. Поэтому в том, что касается электрических автомобилей, конкурентам за нами не угнаться: у нас есть решающее преимущество в этой отрасли», – подчеркнул Люцинь.

Еще один момент – масштаб внутреннего рынка. В Китае ежегодно продается около 26 млн автомобилей, и расходы на исследования и разработки раскладываются на огромное количество машин: на каждую единицу приходится меньше затрат, чем у конкурентов с куда более скромными объемами продаж.

О том, как китайские кроссоверы быстро выходят на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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