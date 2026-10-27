Эксперты: работы на СТО подорожали на 10-15%

Эксперты АсП Бизнес: средний чек на ремонт авто в 2026 году достиг ₽13,4 тыс.

Владельцу машины, заправляемой АИ-95, один только бензин обходится примерно в 144 000 рублей за год – при средней цене топлива около 80 рублей за литр.

К этим тратам добавляются сервис и детали. Работы на СТО за год подорожали в среднем на 10-15%, а средний чек на ремонт за восемь месяцев 2026 года дошел до 13,4 тыс. рублей – на 14% больше, чем годом ранее.

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Запчасти в первом полугодии 2026-го прибавили 15-20%. Базовые расходники выросли в цене на 9-15%, а редкие узлы, электроника и кузовные элементы – на 15-25%.

Нагляднее всего разрыв виден по шиномонтажу: если в 2020 году комплексная процедура стоила 1200-1300 рублей, то сейчас средний чек составляет 3510 рублей.

Расходы на бензин, СТО и запчасти

Структура спроса при этом почти не поменялась – в топе все те же диагностика ходовой, замена масла и ремонт подвески. Зато рынок стал очень чутким к сезону: в начале января 2026 года из-за сильных снегопадов спрос на услуги автосервисов подскочил в 1,5 раза относительно того же периода годом ранее.

Быстрее всего в 2026-м дорожали выездной шиномонтаж (+81%), заряд аккумулятора (+61%), эвакуация (+57%) и замена аккумулятора (+55%). Средняя стоимость ремонта прибавила 15% к аналогичному периоду 2025 года.

Параллельный импорт в сегменте оригинальных деталей занимает сейчас 40-60%. Логистика дешеветь не собирается: фрахт контейнеровозов продолжает расти.

Возраст автопарка и кадровый голод

Еще один тренд – стареющий автопарк. В начале лета 2020 года средний возраст легковушки составлял 13,5 года, к июлю 2026-го он вырос почти до 15,5 года, а доля машин старше 15 лет достигла 35%. Из-за этого меняется и структура спроса: вместо замены агрегатов растет сегмент «восстановительного» ремонта – капиталка двигателей, ремонт АКПП. Логика простая: чем старше машина, тем выше шанс, что дорогостоящий узел откажет.

Кадров при этом катастрофически не хватает – дефицит специалистов в автосервисах оценивается в 150 000 человек. В регионах нехватка держится на уровне 10-20%, а в Москве и Санкт-Петербурге превышает 40%. На стоимости услуг это отражается напрямую.

Заездов на СТО в 2026 году стало меньше в среднем на 10%. На Юге России падение трафика дошло до 25%, в Новосибирской и Ленинградской областях – до 17%.

Мнимая экономия на обслуживании

Экономят водители и на критически важном. В Петербурге и Ленобласти летом замен моторного масла стало на 20% меньше, воздушных фильтров – на 44%, промывок форсунок – на 35%.

Расплата приходит позже: визитов меньше, а средний чек по России вырос на 18%. Люди приезжают с уже запущенными поломками, и ремонт обходится в разы дороже регулярного ТО. Кто-то пытается сберечь деньги, обслуживаясь не у официальных дилеров, – и это дополнительно бьет по безопасности и прозрачности рынка.

Когда цена ошибки или некачественного ремонта растет, на первый план выходит доверие к исполнителю. У частного мастера владелец рискует остаться без гарантии, получить бывшие в эксплуатации или несертифицированные запчасти (при дефиците оригиналов это не редкость), а заодно – повредить смежные узлы.

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