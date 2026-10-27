Стало известно, сколько автомобилей продал бренд Belgee в РФ

В Belgee подсчитали количество проданных автомобилей в России

К концу октября 2026 года в России насчитывалось более 150 тысяч владельцев машин Belgee. Об этом сообщила пресс-служба китайско-белорусского бренда, уточнив, что цифры получены с помощью информационно-аналитической системы «Радар» и агентства « Автостат».

Если разбить продажи по годам, картина выглядит так. За 2023-2024 годы в стране реализовали 35 805 автомобилей Belgee. В 2025-м – 68 064 штуки. А за 2026 год показатель составил 47 000 машин.

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Сейчас модельный ряд Belgee на российском рынке – это четыре автомобиля. Вот они.

Belgee S50

Двигатель: 1,5 л (122 л.с.). Коробка передач: пятиступенчатая механика либо шестиступенчатый автомат. Привод: передний. Цена: от 1 929 990 руб.

Belgee X50

Мотор: 1,5 л (122 л.с.). Коробка передач: шестиступенчатый автомат. Привод: передний. Цена: от 2 199 990 руб.

Belgee X50+

Мотор: 1,5 л (147 л.с.). Коробка передач: семиступенчатый робот. Привод: передний. Цена: от 2 319 990 руб.

Belgee X70

Мотор: 1,5 л (150 л.с.). Коробка передач: шестиступенчатый автомат или семиступенчатый робот. Привод: передний либо полный. Цены: от 2 609 990 руб.

О новой полноприводной версии набирающего популярность в России кроссовера «За рулем» рассказывал.

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