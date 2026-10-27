Спрос на подержанные автобусы просел, но сентябрь подал сигнал роста

«Автостат»: за 9 месяцев 2026 года в России было куплено 11 050 б/у автобусов

За январь – сентябрь 2026 года в России купили 11 050 автобусов с пробегом. По данным « Автостата», это на 14,3% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Сентябрь, правда, выбился из общей картины: рынок вырос на 3,2%. Такого подъема не наблюдалось восемь месяцев – с февраля.

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Почти половину покупок обеспечила отечественная марка ПАЗ – 5201 машина, или 47% всего рынка. Дальше расположились ЛиАЗ (1339 шт.) и МАЗ (593 шт.). В топ-5 также вошли НЕФАЗ (563 шт.) и Hyundai (554 шт.).

В модельном рейтинге первые три строчки заняли представители Павловского автозавода. Лидер – ПАЗ 3204 с 2086 проданными б/у экземплярами; следом идет ПАЗ 3205 – 2072 единицы. Замыкает тройку ПАЗ 4234 (759 шт.). Еще в пятерке оказались ЛиАЗ 5292 и НЕФАЗ 5299 – 752 и 563 штуки соответственно.

О беспилотных автобусах, которые готовятся выйти на российские дороги, «За рулем» уже рассказывал.

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