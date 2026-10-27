Союз операторов техосмотра раскритиковал новые правила для ТО автомобилей

Эксперт Бурдюгов раскритиковал новые правила Минтранса для выездного ТО

Проект нового порядка проведения техосмотра с использованием передвижных диагностических линий (ПДЛ) нуждается в серьезной переработке. Такую оценку Autonews.ru дал Максим Бурдюгов, возглавляющий Союз операторов техосмотра.

Минтранс, со своей стороны, предлагает обновить правила работы ПДЛ. Среди прочего ведомство хочет разрешить применять их там, где до ближайшего стационарного пункта техосмотра больше 100 км. Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 марта 2027 года.

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Спорный порог в 100 километров

По словам Бурдюгова, передвижные пункты действительно нуждаются в четком регулировании. Правда, при настройке таких правил нельзя игнорировать условия работы на удаленных и малонаселенных территориях.

«Для многих таких территорий ПДЛ – единственный экономически оправданный способ обеспечить доступность техосмотра. Открытие стационарного пункта там нерентабельно, но потребность в регулярной проверке технического состояния транспорта сохраняется», – пояснил Бурдюгов.

Наибольшие вопросы у главы Союза вызвало как раз требование о расстоянии более 100 км до ближайшего пункта ТО. Из-за этого правила автовладельцам, по его словам, придется преодолевать значительные расстояния для проверки транспорта, хотя мобильное оборудование могло бы решить проблему.

«Почему выбран именно такой порог? Если территория обеспечена пунктами по установленным нормативам, но ближайший из них находится в 50-90 км, предложенная редакция сама по себе не дает основания для работы ПДЛ», – отметил он.

Километраж, добавил Бурдюков, не может отражать реальную транспортную доступность. На деле нужно учитывать состояние дорог, сезонные ограничения, наличие переправ и способность ближайшего пункта обслуживать транспорт соответствующей категории.

По мнению главы Союза, Минтрансу следует обосновать территориальные ограничения и оценить последствия их введения для автомобилистов и организаций.

Позиция автосервисов

Член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов также усомнился в эффективности предложенного регулирования. По его мнению, изменения направлены, прежде всего, на ограничение свободного перемещения ПДЛ.

Впрочем, дополнительные требования к работе передвижных пунктов сами по себе не решат проблему фиктивного техосмотра, считает эксперт.

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