Начинающим водителям в России запретят управлять мощными автомобилями

НАС предложил запретить начинающим водителям управлять авто мощнее 150 сил

Тем, кто сел за руль совсем недавно, могут ограничить доступ к машинам с отдачей выше 150 л. с.

«Примерно треть всех аварий на дорогах России происходит по вине именно начинающих водителей. Нередко они водят свои автомобили крайне опасно, что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими. Кроме того, менее половины выпускников автошкол могут с первого раза сдать теоретический экзамен», – говорится в публикации.

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Автор предложения – президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву: водителям, чей стаж не дотянул до трех лет, стоит запретить садиться за автомобили мощнее 150 л. с. Нарушителей же предлагается наказывать рублем – от 5 до 15 тыс. рублей.

Аргументы у инициатора такие. Опыта у новичков мало, поэтому последствия быстрой езды они представляют плохо, а порой и вовсе не замечают, как разогнались. Причем часть таких автомобилистов быстро превращается в злостных нарушителей ПДД, выкладывающих свои «достижения» в соцсети. В связи с этим Шапарин предлагает наладить постоянный мониторинг социальных сетей и уже по его итогам привлекать водителей к ответственности.

О других изменениях на дорогах, которые затронут водителей, «За рулем» рассказал.

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