«Газпромнефть-СМ» разработала синтетическое компрессорное масло для транспорта

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», приступила к производству специализированных синтетических масел для промышленных компрессоров.

Подобные установки используются в энергетике, нефтегазовом комплексе, металлургии, строительстве и транспортной отрасли. Инновационный продукт разработан с учетом высоких нагрузок и эксплуатации в различных климатических условиях. По низкотемпературным и антиокислительным свойствам отечественное компрессорное масло превосходит имеющиеся на российском рынке аналоги.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Сергей Стародубцев, за последние несколько лет компании удалось расширить ассортимент смазочных материалов за счет новых видов продукции, которые до недавнего момента в нашей стране не производились: это масла для всех видов транспорта, белые масла для пищевой промышленности и фармацевтики, а также индустриальные масла для энергетики и крупных инфраструктурных проектов.

«Вся эта инновационная продукция – результат эффективной работы команды аналитиков, ученых и инженеров. Разрабатывая собственные решения, мы формируем основу технологического суверенитета и устойчивости отечественной промышленности и экономики», – подчеркнул Стародубцев.

Основой новой разработки Gazpromneft Compressor PAO Synth-46 стала работа специалистов научно-исследовательского центра смазочных материалов. Инженеры проанализировали требования к маслам со стороны производителей компрессорного оборудования и с помощью собственной цифровой платформы на базе искусственного интеллекта выбрали оптимальную комбинацию синтетической основы и присадок. Сформированная рецептура позволяет эксплуатировать масло в любых климатических зонах: масла сохраняют смазывающие свойства в широком диапазоне температур.

Напомним, ранее «Газпромнефть-СМ» представила новую технологию производства трансформаторных масел.