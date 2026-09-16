«Газпромнефть-СМ» представила новую технологию производства трансформаторных масел

Российский производитель развивает собственное производство масел для высоковольтного оборудования.

На международной научно-практической конференции в Омске «Газпромнефть – смазочные материалы» представила специалистам энергетической отрасли новые отечественные решения для высоковольтного оборудования. В мероприятии приняли участие более 100 экспертов из России и стран ближнего зарубежья. Одной из главных тем стала возможность замещения импортных трансформаторных масел российской продукцией.

Трансформаторное масло выполняет сразу несколько важных функций: изолирует электропроводящие элементы и помогает отводить тепло от работающего оборудования. Поэтому к нему предъявляются жесткие требования — от чистоты и стабильности характеристик до способности сохранять свойства в широком диапазоне температур.

Инженеры и ученые Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ» рассказали о технологии производства трансформаторных масел полного цикла. Компания выпускает готовую продукцию, которую можно использовать в оборудовании без дополнительной подготовки.

Сегодня в линейке «Газпромнефть-СМ» четыре вида трансформаторных масел. Они предназначены для силовых и измерительных трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов и другого высоковольтного оборудования. В том числе компания выпускает арктическое масло, рассчитанное на эксплуатацию при температурах ниже −60 °С. Продукция поставляется в большинство регионов России.

Важным этапом развития направления стал запуск в 2026 году промышленного производства трансформаторных масел наивысшей степени очистки. Для этого используются установки вакуумной осушки. Они позволяют удалять из масла электропроводящие молекулы воздуха, воды и других примесей.

Ранее масла такого уровня очистки приходилось закупать за рубежом. Теперь их промышленное производство освоено в России.

«В энергетике качество трансформаторного масла — это вопрос не только эффективности оборудования, но и безопасности энергоснабжения. Поэтому задача производителя — обеспечить не только соответствие продукта установленным требованиям, но и стабильность его характеристик от партии к партии», — рассказал заместитель генерального директора «Газпромнефть – смазочные материалы» Александр Никитин.

По словам председателя Общественного совета специалистов по диагностике силового электрооборудования Алексея Утепова, отечественные трансформаторные масла становятся важной частью технологической независимости энергетики.

«Газпромнефть-СМ» последовательно развивает направление производства трансформаторных масел, совершенствует технологии и расширяет линейку отечественных продуктов, отвечающих требованиям современной энергетики. Развитие таких решений является важным вкладом в формирование надежной системы обеспечения энергетической отрасли качественными отечественными материалами и укрепление технологической независимости страны», — отметил Алексей Утепов.

Ранее мы рассказывали, что «Газпромнефть-СМ» разработала масло для газопоршневых двигателей.