Назван максимальный срок действия международных прав в России

МВД: международные права выдают максимум на три года

Международное водительское удостоверение в России оформляется на срок до трех лет.

Однако при этом оно не может действовать дольше, чем российские национальные права, на основании которых его выдали. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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Как пояснили в ведомстве, такие правила четко закреплены в нормативных документах. То есть если срок действия обычного удостоверения истекает раньше, международное также перестанет быть действительным, даже если трехлетний период еще не закончился.

Международные права нужны водителям для подтверждения права управления автомобилем за границей. Они требуются в странах, которые не присоединились к Венской конвенции о дорожном движении. Там, где эта конвенция ратифицирована и действует, россиянам достаточно предъявить обычное национальное удостоверение. Кроме того, международные права часто запрашивают при аренде машины за рубежом.

О том, какие медицинские ограничения мешают получить водительские права, «За рулем» подробно рассказывал.

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