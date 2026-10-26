Новый полноприводный рамный внедорожник вышел на рынок России: известна цена

Предпродажи трехдверного 212 T10 стартовали в России с ценой от 4,55 млн рублей

В России открылись предпродажи трехдверного внедорожника 212. Машина, которую в описании называют T10, получила рамную конструкцию, полный привод и довольно богатое для такого класса оснащение. Сколько за нее просят? Стартовая цена – 4,55 млн рублей, об этом сообщила пресс-служба дилера «212 Мато».

212 T10

Длина автомобиля составляет 4416 мм, ширина – 1945 мм, высота – 1925 мм, а колесная база равна 2570 мм. Клиренс – 226 мм, и этого, судя по заявленным данным, хватает, чтобы уверенно преодолевать любые дорожные препятствия.

Под капотом T10 стоят два двухлитровых агрегата на выбор. Бензиновый вариант выдает 252 лошадиные силы, дизельный – 170 лошадиных сил. Оба сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

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В основе внедорожника – рама, два неразрезных моста и зависимая подвеска. Полный привод, межосевая блокировка и блокировка заднего дифференциала уже входят в стандартную комплектацию. Переднюю межколесную блокировку, если нужно, можно заказать дополнительно.

Оснащение и цена

Жесткая крыша у T10 съемная. Есть интегрированный защитный каркас, шесть подушек безопасности и набор электронных помощников – от адаптивного круиз-контроля и системы автоматического экстренного торможения до камер кругового обзора.

В салоне установлены цифровая приборная панель на 10,25 дюйма и мультимедийный экран на 12,3 дюйма с поддержкой подключения смартфона. Среди опций – двухзонный климат-контроль, подогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также обогрев, вентиляция и массаж водительского сиденья.

Стоимость внедорожника начинается от 4 550 000 рублей.

Еще об одном автомобиле с нестандартными конструктивными решениями «За рулем» рассказывал.

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