В России появился добротный и практичный полноприводный «японец» дешевле Гранты

Nissan Dayz с MHEV и полным приводом предлагают в РФ с ценой от 990 тысяч рублей

В Хабаровске готовы привезти рестайлинговый Nissan Dayz 2024 года выпуска – компактный кей-кар с японского рынка. Цена такого экземпляра составляет 989 000 рублей. Для тех, кто подыскивает маневренную и экономичную машину для города, вариант выглядит занятно.

Nissan Dayz

На фоне новых автомобилей «АВТОВАЗа» цифра действительно бросается в глаза. Самая дешевая LADA Granta в кузове седан с кондиционером оценивается в 1 068 000 рублей, то есть дороже. Остальные модели тоже стоят немало: Iskra – минимум 1 277 000 рублей, Vesta в седане – от 1 558 000 рублей.

Речь в объявлении идет о Nissan Dayz в версии MHEV. Это «мягко-гибридная» схема: бензиновый двигатель остается основным, но рядом с ним работает небольшой электрический ассистент. По сути, машина не превращается в электромобиль – поддержка идет от 48-вольтовой системы со стартер-генератором.

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Такой стартер-генератор выполняет сразу две роли. При торможении и движении накатом он забирает часть энергии, то есть работает на рекуперации, и запасает ее в небольшой батарее. Во время разгона агрегат добавляет мощности бензиновому мотору. Колеса при этом электромотор самостоятельно не крутит – он лишь помогает ДВС.

Под капотом предлагаемого кей-кара стоит трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 0,7 литра мощностью 64 л. с. Коробка передач – вариатор. Привод полный, но без механической связи задней оси с двигателем.

Заднюю ось приводит отдельный электромотор. Электроника включает его, когда нужна дополнительная тяга – например, на скользкой дороге или при пробуксовке передних колес. Водителю ничего настраивать не нужно: система сама решает, когда подать усилие назад.

Интерьер Nissan Dayz

Комплектация в объявлении не уточняется. Судя по фотографиям, у машины есть полный «электропакет» – стеклоподъемники, центральный замок и дистанционный ключ. Также видны подогревы передних сидений и руля, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, литые диски, система кругового обзора и электронные ассистенты. Среди них могут быть распознавание дорожных знаков и предотвращение столкновения с автоматическим торможением.

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