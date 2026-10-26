Гранта на пропане вышла в продажу — цена ниже, чем ожидали

Компания «АТС Авто» объявила цену Lada Granta LPG, работающей на пропане

Автомобиль Granta LPG стал доступен у официальных дилеров Lada по цене от 1 133 000 рублей.

Таким образом, цена оказалась даже чуть ниже, чем мы прогнозировали.

О старте продаж объявила пресс-служба компании «АТС Авто», которая является официальным партнером АВТОВАЗа по выпуску газомоторных автомобилей. Их модификации Весты и Ларгуса с шильдиком «CNG» довольно известны, но то были автомобили с системой питания двигателя бензин/метан, а в новом проекте Granta LPG второе топливо после бензина – более распространенная в РФ пропан-бутановая смесь.

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У такой Гранты 90-сильный мотор 1.6 работает в паре со штатной механикой. Сохраняется и стандартный бензобак, а газовый баллон на 42 литра уложен в нишу запаски. Заправочный штуцер выведен под лючок бензобака, рядом с горловиной.

Комплектация пропановых машин пока не уточняется. Напомним, что бензиновые 90-сильные Гранты стоятот 850 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» рассказал о цене базовой версии кроссовера Lada Azimut.