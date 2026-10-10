Серийная Гранта на пропане — сколько она стоит?

Главный редактор «За рулем» назвал ориентир по цене битопливной Lada Granta LPG

В Тольятти стартовал серийный выпуск биотопливного варианта Гранты — такие машины можно будет заправлять и бензином, и пропаном.

«Заявлено, что Гранта LPG прошла полный комплекс испытаний. Суммарный пробег бензин+газ составляет около 1000 км. Ориентировочная цена — от 1,2 млн рублей», – сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Разработчиком и производителем этой модификации является компания «АТС Авто», давно сотрудничающая с АВТОВАЗом по битопливным машинам.

Пропановые Гранты оснащаются 90-сильным мотором 1.6 в паре с МКП. Штатный бензобак остался на месте, а газовый баллон на 42 литра помещается в нише запаски. Штуцер выведен под лючок бензобака. Комплектацию производитель пока не проясняет. Отметим, что бензиновые 90-сильные Гранты стоят от 850 тысяч до 1,2 млн рублей.

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