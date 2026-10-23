Lada Azimut — тест-драйв и цена базовой версии
Стоимость нового кроссовера Lada Azimut может составить около 2 млн рублей
Главный редактор «За рулем» рассказал о цене базовой версии кроссовера Lada Azimut.
Начавшие сходить с конвейера АВТОВАЗа в Тольятти кроссоверы Lada Azimut скоро отправятся к дилерам, а пока один из таких товарных образцов протестировали журналист Максим Кадаков и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В ходе пробной поездки по улицам Москвы они поговорили об эргономике модели, о ее ходовых качествах и об опциях, впервые появившихся на автомобилях Lada. А также затронули вопрос цены.
«Цена пока не обозначена точно, потому что машину выведут на рынок в последнюю неделю ноября или в самом начале декабря, сейчас идет производство. Я думаю, базовая машина будет стоить 2 миллиона, плюс-минус», – сообщил Максим Кадаков.
Сергей Чемезов выразил уверенность, что с такой ценой модель будет популярной, а в целевой аудитории будет много молодых людей – характер машины и реализованные в ней технологии говорят именно об этом.
Ранее «За рулем» рассказал, когда первые Азимуты появятся у дилеров Lada.
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Источник: Максим Кадаков