Названы сроки появления Lada Azimut в продаже

Дилеры назвали сроки появления кроссовера Lada Azimut в салонах

О перспективах Lada Azimut в дилерских центрах поговорили с продавцами напрямую. Корреспондент Autonews.ru, представившийся потенциальным покупателем, выяснил: первый кроссовер АВТОВАЗа доберется до автосалонов не раньше ноября текущего года. А вот цены – даже приблизительной – не назвал никто из опрошенных.

Сроки появления у дилеров

Самым ранним сроком поделились в «Брайт Парке». «Ждем машины в начале ноября. Не исключаем, что будут раньше», – сообщили представители автосалона.

Иная позиция у дилерского холдинга Major. Там считают, что автомобиль появится не раньше декабря, и сразу предложили альтернативу. «Автомобили ждут не раньше декабря. Пока можно рассмотреть альтернативу X-Cite 8 полный привод – 2,8 млн руб. с учетом скидки», – рассказали в Major.

В «Автогермесе» ждут Lada Azimut к концу 2026 года и отмечают, что АВТОВАЗ не дал никакой конкретики по ценам. «Никакой конкретики по ценам и АВТОВАЗ не предоставил. Ожидаем к концу года», – отметили в дилерском центре.

Еще один дилер, «Lada Яхрома», и вовсе сообщил: данных ни по срокам поставок, ни по ценам на данный момент нет.

Производство и характеристики

Серийное производство Lada Azimut стартовало 25 сентября 2026 года. Это первый кроссовер российского автопроизводителя.

Под капотом – два варианта: 1,8-литровый двигатель на 132 л.с. в связке с автоматом, а также 1,6-литровый мотор мощностью 120 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач.

Ранее АВТОВАЗ раскрывал цифровое оснащение модели. Lada Azimut получит виртуального помощника на базе искусственного интеллекта – он может построить маршрут, найти место на карте и управлять музыкой.

О том, какие соперники ждут первый кроссовер Lada, «За рулем» уже рассказывал.

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