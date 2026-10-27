Volkswagen снова ужимает штат: что ждет сотрудников

Volkswagen AG сократит еще 12 тыс. рабочих мест до конца 2030 года

После встречи с представителями работников в Ганновере стало известно о новом шаге Volkswagen AG: до конца 2030 года в подразделениях концерна дополнительно сократят 12 тыс. рабочих мест. Информацию приводит Spiegel. Двумя годами ранее компания уже договорилась об уменьшении штата более чем на 35 тыс. позиций к тому же сроку.

Куда движется общая цифра, тоже понятно. Ранее выяснилось, что руководство Volkswagen во главе с Оливером Блуме хочет сократить около 50 тыс. рабочих мест по всему миру – сверх прежних планов. В компании при этом говорят, что увольнения должны проходить с учетом интересов сотрудников.

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На предстоящих переговорах с профсоюзами Volkswagen намерен обсудить специальные переходные организации для тех, чьи должности упразднят. Такие структуры помогают бывшим сотрудникам найти новую работу, в том числе за счет дополнительного обучения. Участие в программах предполагается добровольным.

Переговоры и позиция IG Metall

Есть и другие варианты экономии. Автопроизводитель рассматривает расширение добровольных программ ухода из компании и снижение расходов на персонал. До сих пор Volkswagen в основном использовал частичный выход на пенсию и компенсации при увольнении. Сколько людей реально перейдет в переходные организации, пока неизвестно: срок их работы, условия участия и возможные выплаты еще предстоит согласовать с представителями работников. Переговоры по новому коллективному договору начнутся 24 ноября.

Гарантии занятости при этом никто не отменял. Volkswagen подтвердил, что намерен соблюдать действующее соглашение о будущем компании – оно предусматривает сохранение рабочих мест до конца 2030 года.

Профсоюз IG Metall выступил против идеи с переходными организациями. Представители профсоюза назвали инициативу нарушением договоренностей в сфере трудовой политики, у которого нет достаточных правовых оснований. Глава регионального подразделения IG Metall Торстен Грегер заявил, что прежде чем рассчитывать на поддержку за счет государственных средств, ответственность должны взять на себя акционеры Volkswagen. По его словам, недопустимо перекладывать расходы на общество, пока акционеры продолжают получать дивиденды.

О похожих сокращениях в Volvo, которые затронули тысячи людей, «За рулем» уже рассказывал.

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