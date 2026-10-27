Volvo снова увольняет сотрудников: без работы останутся тысячи людей

Volvo Cars сократит 2500 сотрудников на фоне падения выручки

Еще 2,5 тысячи рабочих мест уйдут из Volvo – такой ценой компания рассчитывает набрать экономию по новому пакету мер. Основная доля придется на Швецию: там работу потеряют две тысячи человек. Причем нынешняя волна увольнений уже вторая за короткий срок – годом ранее штат уменьшили примерно на три тысячи сотрудников, и две тысячи из них тоже были шведскими позициями.

Финансовые результаты третьего квартала 2026 года выглядят так: операционная прибыль Volvo Cars составила 5,6 млрд крон, или около 564,82 млн долларов. Это на 5,6 млн крон меньше, чем годом ранее. Оборот за тот же период просел на 19,5 млрд крон (1,97 млрд долларов) – до 66,9 млрд крон, что соответствует 6,75 млрд долларов.

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Откуда взялся такой спад? В руководстве компании кивают на перемены, произошедшие на рынках Китая и США. По сути, именно эти два направления сильнее всего ударили по делам Volvo Cars и вынудили менеджмент действовать быстро, чтобы выровнять положение.

От обновления модельного ряда при этом никто отказываться не собирается. До конца 2030 года Volvo намерена вывести 13 автомобилей, причем для Европы, США и Китая готовят отдельные наборы новинок.

Похожие кадровые решения в BMW, где за увольнение давали кроссоверы, «За рулем» уже разбирал.

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