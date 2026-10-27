163 л. с., полный привод: в России в продажу вышел пикап Chery

В России начались продажи Chery Rely R08 по цене от 3,1 млн рублей

В России начались продажи пикапа Chery Rely R08. Машину уже можно приобрести в Краснодаре: одна из местных дилерских площадок предлагает экземпляр из наличия за 4,3 млн рублей. На заказ будет дешевле – от 3,1 млн рублей.

Под капотом у этого R08 стоит 2,3-литровый турбодизель Dongfeng. Отдача – 163 л.с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат с гидротрансформатором, а тяга подается на все колеса.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Chery Rely R08

Внутри – 15,6-дюймовый экран мультимедиа и полностью цифровая приборная панель. На центральном тоннеле нашлось место для двух площадок под смартфоны, рычага селектора коробки, нескольких подстаканников и круглого шайбового переключателя ездовых режимов.

Chery Rely R08

О том, сколько теперь просят за вернувшийся в Россию Nissan Qashqai, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!