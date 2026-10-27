Девятый месяц в минусе: мировой авторынок не может остановить падение

«Автостат»: мировые продажи автомобилей в сентябре упали на 4,9%

Мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре 2026 года достигли 7 732 646 единиц. Относительно того же месяца 2025-го результат просел на 4,9%. Такие цифры приводит агентство « Автостат», ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData.

Отрицательная динамика фиксируется уже девятый месяц кряду – то есть весь нынешний год мировой авторынок провел в минусе. За январь – сентябрь объем продаж сократился на 4,3% и составил 64 536 040 штук.

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Лидерство по реализации машин в прошлом месяце удержал Китай: там продали 1 885 867 экземпляров, что на 25,6% меньше, чем в сентябре 2025-го. А вот американский рынок, наоборот, прибавил – 1 323 595 автомобилей, плюс 5,9% к прошлогоднему уровню.

Западноевропейские рынки в начале осени выросли суммарно на 7,7%, дойдя до 1 373 951 единицы. В Восточной Европе картина обратная: спад на 7,9%, до 374 535 экземпляров.

Индийские дилеры за месяц продали 530 774 машины – на 21,3% больше, чем годом ранее. В Южной Америке показатель составил 315 161 штуку с приростом на 10,9%.

Среди других крупных мировых рынков стоит выделить Японию (424 235 шт.; –0,2%), Канаду (167 927 шт.; +10,8%) и Южную Корею (134 860 шт.; –13,2%).

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