Эксперты рассказали, как ставка ЦБ повлияет на российский авторынок

ЦБ сохранил ключевую ставку 14% годовых: что будет с продажами авто

Банк России 23 октября оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 14% годовых. Пауза в снижении случилась второй раз подряд: до этого регулятор брал передышку 11 сентября.

Заметного удешевления автокредитов ждать не стоит, как и быстрого возврата покупателей в салоны – так считают опрошенные Autonews.ru эксперты. Давят на рынок сразу несколько вещей: ограничения на выдачу займов, высокие ценники на машины и приостановка госпрограмм льготного автокредитования.

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Нынешняя пауза стала первой с июня 2025 года – именно тогда ЦБ начал цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Продажи выросли, выдачи автокредитов упали

По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» (входит в инвестиционную группу «Финам») Дмитрия Баранова, условия кредитования от решения регулятора заметно не изменились. Займы по-прежнему дорогие, а спрос на автомобили – сдержанный.

Статистика за сентябрь рисует противоречивую картину. По данным «Автостата», россияне купили 122,8 тыс. новых легковых машин – на 7,4% больше, чем в августе, и на 0,1% больше, чем год назад.

А вот с кредитами обратный сюжет. В НБКИ подсчитали: банки выдали 102,4 тыс. займов на новые и подержанные автомобили, что на 4,9% меньше августовского уровня и на 13,3% ниже прошлогоднего сентября.

Новые лимиты ЦБ и стоп госпрограмм

Рыночные автокредиты, по сути, остаются доступными в основном тем, у кого высокий доход и небольшая долговая нагрузка, – это наблюдение директора по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николая Филиппова.

«Автокредиты остаются востребованным инструментом для покупки машины, особенно при наличии субсидий от банков или автопроизводителей», – пояснил эксперт.

С 1 октября добавились новые требования Банка России. Доля целевых автокредитов заемщикам, у которых платежи превышают половину дохода, ограничена 20%, а для клиентов с долговой нагрузкой выше 80% лимит еще жестче – 1%.

Плюс к этому Минпромторг приостановил программы льготного автокредитования и лизинга – бюджетные лимиты на 2026 год закончились.

Филиппов полагает: автопроизводители и дилеры попробуют закрыть дыру собственными программами субсидирования ставок, хотя полностью заменить льготные программы едва ли выйдет. В четвертом квартале 2026 года рынок автокредитования, по его прогнозу, ждет заметное сжатие.

Когда ждать удешевления автокредитов

Николай Алексеев, директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг», быстрого восстановления спроса тоже не ждет. На доступность займов влияют не только решения ЦБ, но и требования банков к платежеспособности клиентов.

«Снижение ключевой ставки позитивно сказывается на доступности заемных средств, но реальные проценты остаются высокими», – отметил Алексеев.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов смотрит на ситуацию оптимистичнее – но только на случай дальнейшего снижения ставки. По его оценке, смягчение политики даст умеренный рост продаж автомобилей на 5-10%, хотя резкого всплеска спроса не будет: мешают ограничения по кредитам, повышение утилизационного сбора и подорожание новых машин.

Большинство опрошенных Autonews.ru экспертов не ждут заметного снижения стоимости автокредитов до конца 2026 года.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напоминает: возможности ЦБ для дальнейшего смягчения ограничены усилившимся инфляционным давлением. Регулятор может пересмотреть прогноз по средней ключевой ставке на 2027-2028 годы в сторону повышения на 0,5-1 п.п. Впрочем, возобновления цикла смягчения она не исключает – по мере ослабления инфляционного давления.

Алексеев допускает, что до конца года ставка останется на нынешнем уровне. Небольшое снижение на следующем заседании, назначенном на 18 декабря, он тоже не исключает, а при благоприятной экономической ситуации к концу 2027 года ставка может опуститься ниже 12%.

Баранов уверен: заметное удешевление автокредитов и лизинга произойдет не раньше 2027 года.

«Для авторынка это означает сохранение дорогих автокредитов и лизинга в ближайшие месяцы, а постепенное оживление спроса возможно лишь по мере реального удешевления финансирования», – пояснил он.

Для полноценного восстановления авторынка нужно существенное смягчение денежно-кредитной политики, отмечает Тузов. Значительное оживление продаж новых автомобилей, по его мнению, возможно при ключевой ставке 8-10% годовых. Пока этот уровень не достигнут, поддержку спросу будут давать госсубсидии и спецпредложения автопроизводителей.

О том, какие автомобили чаще берут в лизинг, «За рулем» уже рассказывал.

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