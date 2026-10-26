Названы самые ходовые новые и подержанные машины в лизинге

Исследование «Газпромбанка» и НАПИ: самые популярные автомобили в лизинге

Самым востребованным новым автомобилем у бизнеса за январь – сентябрь 2026 года оказалась Lada Granta, а в сегменте машин с пробегом первенство у Kia Rio. Такие итоги подвели в «Газпромбанк Автолизинге» и маркетинговом агентстве НАПИ – исследование оказалось в распоряжении Autonews.ru.

Lada Granta и Kia Rio возглавили списки

Помимо Granta в десятку новых машин вошли Tenet T7, Lada Largus, Lada Vesta и Haval Jolion. Замыкают перечень Belgee S50, Belgee X50, Lada Niva Travel, Tenet T4 и Voyah Free.

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У автомобилей с пробегом список открывает Kia Rio, следом расположились Volkswagen Polo, Haval Jolion, Exeed LX, Jaecoo J7, Nissan Qashqai, Lada Vesta, Omoda S5 и «Москвич 3».

Кстати, две модели – Haval Jolion и Lada Vesta – «засветились» сразу в обоих рейтингах: их берут в лизинг и новыми, и с пробегом.

Лизинг вырос на 4,7%, подержанные – на 54,7%

Всего за девять месяцев бизнес оформил 111,9 тыс. легковых автомобилей, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Правда, прирост обеспечили далеко не все сегменты: новые машины просели на 9,6%, до 75,1 тыс. единиц, зато автомобили с пробегом прибавили 54,7% и дошли до 36,8 тыс.

Сентябрь выдался бодрее: рынок прибавил 20,3% в годовом выражении и составил 16,3 тыс. сделок. Новые машины здесь снова в минусе – 9,9 тыс. единиц, падение на 5,4%. А вот выдача подержанных выросла более чем вдвое, на 106,5%, до 6,4 тыс.

Среди марок новых автомобилей впереди Lada, Tenet, Haval, Belgee и Geely. В сегменте машин с пробегом лидируют Kia, Volkswagen, Nissan, Geely и Hyundai.

Отдельная история – электрифицированный транспорт. За январь – сентябрь в лизинг передали 9,3 тыс. подзаряжаемых гибридов, это на 135,4% больше, чем годом ранее, и 2,6 тыс. электромобилей – рост на 95,9%.

Льготный лизинг встал на паузу с 1 октября

Программу льготного лизинга приостановили с 1 октября, и в «Газпромбанк Автолизинге» считают, что это притормозит продажи в четвертом квартале. Часть клиентов, по оценке компании, просто отложит сделку до возвращения господдержки.

Масштаб программы понятен по цифрам Минпромторга: за 2026 год через льготный лизинг реализовали 54,8 тыс. легковых и коммерческих автомобилей – 27% от всего объема, переданного в лизинг.

О том, что мешает россиянам покупать новые машины, «За рулем» уже рассказал.

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