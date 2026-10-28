Сможет ли Lada Azimut потягаться с «китайцами»: все упирается в цену

«До 2,8 млн рублей»: прогноз цен на кроссовер Lada Azimut

Дилеры сообщили, что новый кроссовер Lada Azimut доберется до салонов не раньше ноября. Autonews.ru попросил представителей профильных медиа оценить, сколько будет стоить главная новинка АВТОВАЗа 2026 года. По сути, разговор свелся к тому, удержится ли производитель в конкурентном ценовом коридоре.

Сколько может стоить Lada Azimut

Автор и радиоведущий автомобильных программ, партнер аналитического агентства « Автостат» Игорь Моржаретто видит у машины все шансы на успех при цене от 1,9 до 2,3 млн рублей.

«Если будет дороже, то вероятны сложности, так как сегмент рынка, в который он заходит, весьма тяжелый, тут очень много конкурентов», – заключил он.

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Главный редактор журнала Motor Тимур Хасанов называет приемлемым коридор в районе 1,7-2,5 млн рублей.

«Если АВТОВАЗ сможет предложить цену, которая будет ниже на 100-150 тыс. руб. при сопоставимых комплектациях с "китайцами", то у автомобиля будут хорошие шансы войти в топ-10 продаж», – резюмировал он.

Lada Azimut

Редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин обращает внимание на разрыв между стартовой и ходовыми версиями. «Стартовую цену могут удержать в пределах 2 млн руб. – за неинтересную по оснащению машину. А ходовые версии, по моему мнению, будут начинаться от 2,2 млн. Обещанный турбомотор с автоматом, появись он сразу, стоил бы минимум 2,5-2,6 млн», – уверен эксперт.

Стартовые цены и версии

Шеф-редактор проекта «Автопарк» («Российская газета») Юрий Зубко не исключает приятного сюрприза в прайсе.

«На старте продаж, возможно, АВТОВАЗ удивит красивыми цифрами – что-то вроде 1 999 999 руб., но дороже 2,2 млн руб. в самой простой версии Azimut ждать не стоит», – говорит он.

Lada Azimut

Радиоведущий автомобильных программ Андрей Осипов солидарен по части стартовой стоимости.

«По моим оценкам, цена с атмосферниками будет начинаться с модной отметки 1 999 999 руб., нормальные комплектации потянут на 2,3-2,4 млн, а с турбо не удивлюсь отметке 2,7-2,8 млн руб.», – уточнил эксперт.

Редактор проекта «Авто Mail» Вадим Гагарин прогнозирует базовую стоимость 2,1-2,2 млн руб. за вариант с 1,6-литровым мотором на механике.

«В топе – 2,5-2,7 млн за двигатель объемом 1,8 л с вариатором», – добавил он.

Lada Azimut

Главный редактор Quto.ru Максим Ракитин уверен, что двухпедальная версия Lada Azimut окажется на уровне 2,5 млн руб. Обозреватель портала «АвтоВзгляд» Евгений Васин оценил кроссовер в среднем варианте исполнения в 2,3-2,4 млн руб.

Производство Lada Azimut стартовало 25 сентября 2026 года. С конвейера пока сходят две атмосферные версии: 1,6 л / 120 л.с. ( бензин) с механикой и 1,8 л / 132 л.с. (бензин) с вариатором. Позже гамму разбавит двигатель с турбонаддувом, а также гибридная силовая установка.

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