Эти машины легче всего переживают суровую российскую зиму

Автоэксперт Сережников признал внедорожник Changan Deepal G318 лучшим для зимы

Что действительно стоит учитывать при выборе машины для российских зим? Скорость прогрева салона, стабильность климатической системы, изменение запаса хода и ограничения по мощности – именно на эти параметры советует смотреть Олег Сережников, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон».

«В целом, российскую зиму лучше переносят модели, у которых хорошо проработаны система подогрева и охлаждения батареи, предварительный прогрев, отопление салона и алгоритмы работы гибридной системы», – отметил эксперт.

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Среди новинок, по словам Сережникова, достойно держатся автомобили группы Tenet и Jeland – их адаптировали к российским условиям эксплуатации.

Из китайских гибридов он выделил Changan Deepal G318: в испытаниях при температуре около –30 °C машина продемонстрировала эффективную работу системы обогрева салона и гибридной силовой установки.

Changan Deepal G318

Заметный результат показал и Li Auto L9 Ultra. Зимние тесты Autohome проводились при температуре от −20 до −15 °C, и на электротяге модель прошла 164,7 км – это 70,1% от заявленного запаса хода. Для крупного последовательного гибрида подобный показатель можно считать хорошим.

Li Auto L9

О том, почему в вариатор заливают CVTF, а не обычное масло, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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