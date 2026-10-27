Почему в вариатор заливают не масло, а CVTF — и можно ли смешивать жидкости разных брендов

Жидкость для вариатора CVTF: отличия от ATF, выбор по спецификации и морозостойкость

Напоминаю, что вариаторы на иностранном языке называют CVT (Continuously Variable Transmission). Дословный перевод – довольно забавный: «постоянно переменная передача». А если добавить буковку F, обозначающую жидкость (Fluid), то получится CVTF – это и есть жидкость для вариаторов. Именно жидкость, а вовсе не масло, как порой пишут далекие от темы авторы. То же верно и для автоматических коробок передач, где говорят именно про жидкости (ATF), а не про масла.

Вариатор – устройство для бесступенчатого и плавного регулирования передаточного отношения между приводом и исполнительным механизмом. Можно ли считать вариаторы разновидностью АКП – вопрос дискуссионный.

Какая разница между жидкостями для АКП и для вариаторов?

Большая – и виновато в этом трение. Наличие в вариаторах механической связи для передачи крутящего момента порождает требование к жидкости обеспечивать трение в паре «металл – металл» между шкивами и ремнем (или цепью). Поэтому жидкость должна доставлять фрикционные присадки к локальным зонам возможного проскальзывания. Одновременно она обязана повышать противоизносные свойства той же пары, работающей в зоне больших давлений и высоких температур. Кроме того, ей необходимы повышенные антипенные свойства, поскольку высокие давления создают более благоприятные условия для образования пены, чем в АКП.

Каким образом можно одновременно и смазывать, и улучшать трение?

Можно! Объяснение простое: те или иные присадки к вариаторной жидкости начинают работать при определенных внешних условиях.

Например, для активации фрикционных присадок требуются повышенные температуры и зоны высоких нагрузок. Поэтому такие присадки начинают работать именно в условиях граничного трения, возникающего при росте нагрузки в контактах «металл-металл» и повышении температуры. При этом они реагируют с поверхностью металла, формируя защитную пленку и поддерживая коэффициент трения на нужном для уверенной работы вариатора уровне.

А вот в другой части агрегата с иной комбинацией условий (нагрузка, температура, давление) приоритеты присадок меняются, вследствие чего CVTF работает уже как разделяющий агент или исключительно как гидравлическая жидкость.

Насколько важно для жидкостей, цепной привод или ременной?

Ремень, за счет своей толкающей функции, пытается себя «вытолкнуть» из шкива. Цепной привод рассчитан на большие нагрузки, поскольку цепь как бы «вгрызается» в конусы шкива и тянет за собой. Жидкости CVTF изначально «собирают» под цепные нагрузки, поэтому там побольше противоизносных компонентов на основе бора и фосфора. Если CVTF способны выдерживать нагрузки в цепных вариаторах, то и в ременных они точно будут работать.

Боятся ли эти жидкости мороза?

Все CVTF выполнены на синтетической базе. Температура их застывания составляет, в среднем, минус 50 °С. Рабочие температуры, т.е. температуры, при которых эксплуатируются CVTF, должны быть на 10–15 °С выше температуры застывания. Трогание автомобиля с места гарантировано при морозе порядка минус 35 °С – минус 40 °С без дополнительных устройств предпусковой подготовки. Ну а если за окном совсем холодно, то придется как-то выкручиваться, вспоминая про разного рода подогреватели, утеплители и т. д.

Можно ли смешивать жидкости разных производителей?

Это нежелательно делать, даже если заявленные спецификации совпадают. Дело в том, что один и тот же конечный эффект может достигаться при использовании различных пакетов присадок, которые могут конфликтовать друг с другом

Как выбрать нужную жидкость для вариатора?

В инструкции к машине находим название требуемой жидкости. Например: Honda HCF-2, Mitsubishi CVTF-J4, Nissan NS-3 и т.п. Теперь ищем канистру с жидкостью, на которой указана та же спецификация: например, Mitsubishi CVTF-J4. В дальнейшем желательно ориентироваться на тот бренд, который использовался изначально. Если такой информации нет, то можно брать жидкость любого известного производителя, однако при этом будет желательна не частичная, а полная ее замена.