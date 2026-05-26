Как продлить жизнь вариатору — простые привычки и важные правила

Эксперты «За рулем» раскрыли секреты подбора трансмиссионной жидкости

К аббревиатуре CVT (Continuously Variable Transmission) мы привыкли – речь о вариаторе. Если к ней добавить букву F, обозначающую жидкость (Fluid), получается CVTF – это жидкость для вариаторов.

Есть ли разница между жидкостями для гидромеханических автоматов и вариаторов?

Да, и существенная. Передача в вариаторах крутящего момента трением в паре «металл–металл» между шкивами и ремнем (цепью) обуславливает, что жидкость должна доставлять фрикционные присадки к зонам возможного проскальзывания. Одновременно требуется повышать противоизносные свойства той же пары, работающей при больших давлениях и высоких температурах. Нужны и повышенные антипенные свойства, поскольку высокие давления создают условия для образования пены.

Как жидкость сочетает в себе противоположные свойства – смазывать и улучшать трение?

Различные присадки в вариаторной жидкости начинают работать при определенных внешних условиях. Например, для активации фрикционных присадок требуются повышенные температуры и зоны высоких нагрузок. Они реагируют с поверхностью металла, формируя защитную пленку и поддерживая коэффициент трения на нужном уровне. В другой части агрегата с иной комбинацией условий (нагрузка, температура, давление) приоритеты присадок меняются, вследствие чего CVTF работает как разделяющий агент или как гидравлическая жидкость.

Насколько принципиально для жидкостей, цепной вариатор или ременной?

Ремень работает толканием и поэтому пытается себя «вытолкнуть» из шкива. Цепь же тянет за собой и как бы «вгрызается» в конусы шкива – нагрузки в этом случае выше. Жидкости CVTF зачастую изначально «собирают» под цепные вариаторы, поэтому там больше противоизносных компонентов на основе бора и фосфора. Если CVTF способны выдерживать нагрузки в цепных вариаторах, то и в ременных они точно будут работать.

Насколько CVTF густеют на морозе?

Все они – на синтетической базе. Температура застывания CVTF в среднем –50 °C. Рабочие температуры должны быть на 10–15 °C выше температуры застывания. Трогание автомобиля с места гарантировано при морозе в –35…–40 °C без дополнительных устройств предпусковой подготовки.

Какой должна быть вязкость жидкости?

В отличие от моторных масел, вязкость на канистре CVTF не указывается. Жидкости разных производителей имеют неодинаковую рабочую вязкость, которая должна находиться в диапазоне 5,5…8,0 мм /c. Инженеры-химмотологи ищут оптимальную вязкость для баланса надежности узла и топливно-экономических показателей автомобиля. Величины индекса вязкости, температуры вспышки указываются в технических описаниях Technical Data Sheet (TDS, технический паспорт), которые публикуют производители жидкостей. Но для нас с вами главный параметр – спецификация продукта.

Допускается ли смешивать жидкости разных производителей?

Нежелательно, даже если заявленные спецификации совпадают. Один и тот же конечный эффект может достигаться различными пакетами присадок, которые могут конфликтовать друг с другом.

Есть ли у жидкостей для вариатора разбивка по категориям эксплуатации, как у моторных масел, – SP, SQ и так далее?

Стандарта, похожего на API, нет, но каждая последующая спецификация предлагается взамен предыдущей. Например, спецификация VW G 052 516 пришла на смену G 052 180 – она отличается улучшенными характеристиками текучести и повышенной стойкостью к сверхвысоким нагрузкам в паре «цепь-шкив».

Как часто надо заменять?

В среднем автопроизводители рекомендует замену жидкости в вариаторе каждые 4 года или 60 тысяч км пробега, но АВТОВАЗ предписывает интервал 45 тысяч км. При сложных условиях эксплуатации рекомендуемый пробег сокращается в 1,5–2 раза. Отрицательно влияют на ресурс жидкости агрессивная езда, буксировка прицепов, внедорожная эксплуатация . В изношенном вариаторе жидкость деградирует быстрее.

Как выбрать подходящую жидкость?

Нужно выяснить название рекомендуемой заводом жидкости, например Honda HCF‑2, Mitsubishi CVTF-J4, Nissan NS‑3 и так далее. Теперь ищем канистру, на которой указана та же спецификация – например, Mitsubishi CVTF-J4. Желательно ориентироваться на тот бренд, который использовался изначально, но можно брать жидкость любого известного производителя – при этом желательна не частичная, а полная ее замена.

Благодарим руководителя службы технической поддержки, внедрения и развития продуктов ООО «МОЗЕР», к. т. н. Павла Коломийца за помощь в подготовке материала.

