«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор

Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе моторных масел API SQ

Сегодня отвечаем на популярные читательские вопросы по «масляной» теме.

Есть ли у масел категории API SQ отличия от прежних SP, понятные не только химикам, но и рядовым потребителям?

Да, есть. В новых маслах заметно подросла суммарная топливная экономичность, то есть способность масла снижать расход топлива за счет уменьшения трения между деталями двигателя. По сравнению с маслами категории SP улучшение составило от 4,9 до 16,1% для свежих масел и от 7,7 до 20% до продуктов, состаренных в течение 125 часов. Кроме того, улучшена на 33% прокачиваемость масла при низкой температуре (– 35 °С), усилена защита от высокотемпературных отложений на поршнях, введено ограничение содержания сульфатной золы (≤ 0,9%), расширен список совместимых с маслом материалов и так далее.

Отметим также, что в ходе испытаний теперь проверяют не только свежие образцы масел, но и состаренные, что позволяет оценивать их характеристики в условиях, максимально приближенных к реальным. Например, проверка защиты от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (тест на LSPI) теперь проводится на масле, искусственно состаренном в течение 72 часов.

На деле для потребителя масла API SQ будут вести себя так же, как и однотипные масла прежних градаций – SP, SN и т.п. Основная информация на канистре – это категория эксплуатации масла и класс вязкости.

Почему не пишут «синтетика»?

Потому, что потребителю не должно быть до этого никакого дела. Ему важны класс вязкости масла по SAE и уровень эксплуатационных свойств по API, ACEA или ОЕМ спецификации. А сообщать, каким образом достигнуты заявленные характеристики, производитель не обязан. К тому же в подобном разделении масел всегда была большая доля лукавства. Главные мировые производители неоднократно судились, выясняя, имеет ли право конкурент называть свой продукт, к примеру, синтетическим.

Иногда встречаются замысловатые формулировки типа «на основе синтетических технологий» – у нас это часто называют термином «полусинтетика». Сегодня подобная терминология не должна вводить потребителя в заблуждение, поскольку технология производства продукта – это ноу-хау производителя. Отметим, что сейчас на полках можно увидеть масла SAE 5W-30 и SAE 5W-40 API SN, заявленные как полусинтетические, хотя раньше такие продукты были только синтетическими.

Почему на канистрах не указывают зольность масла – Full SAPS, Mid SAPS и Low SAPS?

Это излишне, поскольку при желании можно ориентироваться по указанной категории эксплуатационных свойств – API SN, ACEA C3 или ACEA A3/B4. К примеру, масла ACEA C2, C3, C5, C6, C7 – среднезольные (содержание сульфатной золы 0,5-0,8%). Масла ACEA C4 – малозольные. Что касается классификации по API, то и по ней теперь можно ориентироваться. В маслах API SQ зольность ограничена уровнем 0,9%. А в предыдущих категориях SP, SN зольность вообще не указывалась, а потому могла превышать 1%.

Можно ли лить меньше масла?

Некоторые водители сознательно заливают в двигатель масла меньше положенного, рассчитывая сэкономить. Однако это самообман: доливать масло вам теперь придется чаще, чем при нормальной заправке. Изнашиваться масло станет быстрее, поскольку возрастет кратность его обмена: одним и тем же его частицам придется работать интенсивнее. В итоге оно быстрее утратит свои характеристики и потребует ускоренной замены. Наконец, при крутых виражах или длительных подъемах есть риск масляного голодания. В общем, так делать не стоит.

Нужно ли заполнять фильтр маслом перед его установкой?

Необходимость заполнения фильтра маслом перед установкой – это миф.

Миф возник давно. Казалось бы, что при этом масло сразу поступит к парам трения, а не после того, как насос долго будет заполнять внутренность фильтра. Однако же вспомним, что у двигателей с разборными фильтрами, где меняется только фильтрующий элемент, такая предварительная заливка попросту невозможна. А у части двигателей фильтр установлен на вертикальной стенке или вверх ногами. Как прикажете заливать в него масло, если при установке оно вытечет?

Многих вводит в заблуждение картинка на корпусе некоторых фильтров, где изображена масленка с каплей масла над фильтром. Но она лишь напоминает, что желательно перед установкой фильтра нанести небольшое количество масла на резиновое уплотнительное кольцо. Это облегчит установку и предотвратит закусывание.

Опасна ли замена на более вязкое масло?

Можно ли более вязким маслом загубить мотор? Да, еще как можно. Если, к примеру, вместо рекомендованной «тридцатки» залить «шестидесятку», то можно не только потерять мощность, но и серьезно навредить двигателю. Теплопроводность масла невысокая – и чем толще масляный слой, тем хуже охлаждается поршень, который при этом начинает расширяться. Резко возрастает трение – так можно доиграться и до заклинивания мотора.

Мораль простая: никогда не переходите на более вязкое масло для постоянного использования, если этого не требует нештатная ситуация. Если речь идет о разовом подливе небольшого количества нерекомендованного масла, то это практически всегда безопасно. Скажем, если в пути уровень упал, а с собой только масло другой вязкости, то лучше долить его, чем вообще остаться без масла. Добраться до «цивилизации» это поможет. Но вот при длительной эксплуатации возможны проблемы – не рискуйте.

Колодочкин Михаил
