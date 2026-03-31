Разобрали вариатор популярных в России китайских кроссоверов: что с ним не так?

Эксперт Хлебушкин раскрыл слабые стороны вариатора серии CVT7 компании WanLiYang

Вариатор серии CVT7 – это один из первых самостоятельных вариантов бесступенчатых трансмиссий компании WanLiYang. Производился в Китае с 2012 по 2023 год. Первоначально его получили автомобили Lifan, а потом вариатор под индексом QR019 ставили на многие модели Chery.

Вариатор WanLiYang CVT7 – это наглядная демонстрация того, что количество не всегда переходит в качество. Имея довольно большой запас по «железу», этот агрегат еще менее долговечен, чем сами не являющиеся образцовыми ровесники от Jatco.

Чаще всего причиной выхода вариатора из строя после 80-100 тысяч км оказываются валы, соединяющие пары конусов. Для изменения положения конусов по отношению друг к другу в специальные канавки валов уложены шарики. Канавки разбиваются, шарики выпадают, и конус без полноценной опоры начинает болтаться.