«Двадцатый» вариатор Jatco: разобрали и теперь знаем, почему он надежнее «15-го»

Названы особенности японского вариатора Jatco JF020E, сменившего Jatco JF015E

Вариатор Jatco JF020E (или CVT7 W/R) производится с 2015 года и под индексом RE0F12A ставится на не самые известные у нас модели – такие как Nissan Kicks, Versa или Sylphy.

Любопытен он тем, что его предшественник – агрегат Jatco JF015E, который до 2022 года устанавливался и на вазовские модели. Так что на Весте вполне мог бы сейчас стоять именно он, а не китайский вариатор WanLiYang CVT18.

Как и в Jatco серии JF015E, в конструкции применена двухступенчатая планетарная передача: на малом ходу зaдeйcтвoвaнa пepвaя ступень, на высокой скорости – втopaя. Наличие планетарного редуктора расширило диапазон передаточных отношений до 8,7 – как заявлял производитель, это самый широкий диапазон среди всех известных вариаторов. Буквы W/R в маркетинговом названии коробки как раз означают «Wide Range» – широкий диапазон.

Этот японский вариатор могла бы иметь Лада Веста – вместо китайского вариатора фирмы WanLiYang.

А в целом такая конструкция уменьшает размеры шкивов и всего вариатора. Своеобразный гибрид вариатора и «автомата». Хотя Jatco JF020E заметно толще и массивнее «пятнадцатой» модели.

По конфигурации металлического корпуса фильтры грубой очистки разные (здесь и далее от новой коробки – справа на фото). А бумажный элемент фильтра тонкой очистки у обоих ­вариаторов идентичен и взаимозаменяем. Гидроблоки очень похожи, хотя сами «плиты» разные – у нового вариатора модуль чуть крупнее, с большим количеством клапанов и датчиков. И тоже нет степ-мотора, который управляет давлением масла для изменения положения конусов. Гидравлика привода работает под управлением точно таких же одинаковых линейных соленоидов‑регуляторов. Их главный враг – грязное масло.

Ведомый конус стал заметно массивнее, а значит и прочнее – а вот у Jatco JF015E встречаются случаи, когда ломаются его диски. У блокировок заднего хода и обоих ступеней планетарной передачи – аналогичные по составу и конфигурации пакеты колец с фрикционными накладками.

Масляный насос лепесткового типа – такой же, производства компании KYB. Но в «пятнадцатом» вариаторе редукционный клапан маслонасоса (подпружиненный поршень) из-за продуктов износа в смазке быстро изнашивается с появлением задиров, начинает заедать и в конечном итоге заклинивает. Это приводит к некорректному давлению масла – и вариатор перестает нормально работать. А в новом вариаторе слабое звено исключили – теперь это механический клапан в гидроблоке. У Jatco JF015E солнечная шестерня могла незаметно надломиться по сварному шву и впоследствии разрушиться – в этом случае автомобиль сохранял способность двигаться только на задней передаче. У Jatco JF020E солнечная шестерня и на вид, и на вес существенно усилена – и слабое место шестерни наверняка осталось в прошлом. Причем новой солнечной шестерней можно усилить и вариатор Jatco JF015E в случае его разбора – деталь к нему подходит.

Приводной ремень не изменился по длине, но изменил форму пластин, стал плотнее и с 6 до 9 увеличено количество лент. При этом его эластичность и минимальный радиус изгиба не изменились. Ведущий конус для большего передаточного числа имеет иную кривизну поверхностей дисков. Но главное в том, что диски стали массивнее: это не только увеличило их прочность, но и снизило риск перегрева – у Jatco JF015E они нередко раскалялись до посинения.

Стальной штампованный поддон уплотнен обычной прокладкой, без герметика. Он без проблем снимается, после чего открывается доступ к фильтру грубой очистки масла. А фильтр тонкой очистки аналогично таковому на вариаторе Jatco JF015E расположен сбоку корпуса под отдельной крышкой, которая для более надежного крепления получила две проушины вместо одной.

Вывод

В целом по «железу» Jatco JF020E можно считать модернизированной и во многом улучшенной версией вари­атора Jatco JF015E. Жаль, что не он достался Ладе.

Благодарим компанию СVT Master за помощь в подготовке материала.