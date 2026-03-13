#
«Двадцатый» вариатор Jatco: разобрали и теперь знаем, почему он надежнее «15-го»

Названы особенности японского вариатора Jatco JF020E, сменившего Jatco JF015E

Вариатор Jatco JF020E (или CVT7 W/R) производится с 2015 года и под индексом RE0F12A ставится на не самые известные у нас модели – такие как Nissan Kicks, Versa или Sylphy.

Что не так с вариатором популярных китайских авто? Разобрали и выяснили

Любопытен он тем, что его предшественник – агрегат Jatco JF015E, который до 2022 года устанавливался и на вазовские модели. Так что на Весте вполне мог бы сейчас стоять именно он, а не китайский вариатор WanLiYang CVT18.

Как и в Jatco серии JF015E, в конструкции применена двухступенчатая планетарная передача: на малом ходу зaдeйcтвoвaнa пepвaя ступень, на высокой скорости – втopaя. Наличие планетарного редуктора расширило диапазон передаточных отношений до 8,7 – как заявлял производитель, это самый широкий диапазон среди всех известных вариаторов. Буквы W/R в маркетинговом названии коробки как раз означают «Wide Range» – широкий диапазон.

Этот японский вариатор могла бы иметь Лада Веста – вместо китайского вариатора фирмы WanLiYang.

А в целом такая конструкция уменьшает размеры шкивов и всего вариатора. Своеобразный гибрид вариатора и «автомата». Хотя Jatco JF020E заметно толще и массивнее «пятнадцатой» модели.

По конфигурации металлического корпуса фильтры грубой очистки разные (здесь и далее от новой коробки – справа на фото). А бумажный элемент фильтра тонкой очистки у обоих ­вариаторов идентичен и взаимозаменяем.
По конфигурации металлического корпуса фильтры грубой очистки разные (здесь и далее от новой коробки – справа на фото). А бумажный элемент фильтра тонкой очистки у обоих ­вариаторов идентичен и взаимозаменяем.
Гидроблоки очень похожи, хотя сами «плиты» разные – у нового вариатора модуль чуть крупнее, с большим количеством клапанов и датчиков. И тоже нет степ-мотора, который управляет давлением масла для изменения положения конусов. Гидравлика привода работает под управлением точно таких же одинаковых линейных соленоидов‑регуляторов. Их главный враг – грязное масло.
Гидроблоки очень похожи, хотя сами «плиты» разные – у нового вариатора модуль чуть крупнее, с большим количеством клапанов и датчиков. И тоже нет степ-мотора, который управляет давлением масла для изменения положения конусов. Гидравлика привода работает под управлением точно таких же одинаковых линейных соленоидов‑регуляторов. Их главный враг – грязное масло.

Ведомый конус стал заметно массивнее, а значит и прочнее – а вот у Jatco JF015E встречаются случаи, когда ломаются его диски.
Ведомый конус стал заметно массивнее, а значит и прочнее – а вот у Jatco JF015E встречаются случаи, когда ломаются его диски.
У блокировок заднего хода и обоих ступеней планетарной передачи – аналогичные по составу и конфигурации пакеты колец с фрикционными накладками.
У блокировок заднего хода и обоих ступеней планетарной передачи – аналогичные по составу и конфигурации пакеты колец с фрикционными накладками.

Масляный насос лепесткового типа – такой же, производства компании KYB. Но в «пятнадцатом» вариаторе редукционный клапан маслонасоса (подпружиненный поршень) из-за продуктов износа в смазке быстро изнашивается с появлением задиров, начинает заедать и в конечном итоге заклинивает. Это приводит к некорректному давлению масла – и вариатор перестает нормально работать. А в новом вариаторе слабое звено исключили – теперь это механический клапан в гидроблоке.
Масляный насос лепесткового типа – такой же, производства компании KYB. Но в «пятнадцатом» вариаторе редукционный клапан маслонасоса (подпружиненный поршень) из-за продуктов износа в смазке быстро изнашивается с появлением задиров, начинает заедать и в конечном итоге заклинивает. Это приводит к некорректному давлению масла – и вариатор перестает нормально работать. А в новом вариаторе слабое звено исключили – теперь это механический клапан в гидроблоке.
У Jatco JF015E солнечная шестерня могла незаметно надломиться по сварному шву и впоследствии разрушиться – в этом случае автомобиль сохранял способность двигаться только на задней передаче. У Jatco JF020E солнечная шестерня и на вид, и на вес существенно усилена – и слабое место шестерни наверняка осталось в прошлом. Причем новой солнечной шестерней можно усилить и вариатор Jatco JF015E в случае его разбора – деталь к нему подходит.
У Jatco JF015E солнечная шестерня могла незаметно надломиться по сварному шву и впоследствии разрушиться – в этом случае автомобиль сохранял способность двигаться только на задней передаче. У Jatco JF020E солнечная шестерня и на вид, и на вес существенно усилена – и слабое место шестерни наверняка осталось в прошлом. Причем новой солнечной шестерней можно усилить и вариатор Jatco JF015E в случае его разбора – деталь к нему подходит.

Приводной ремень не изменился по длине, но изменил форму пластин, стал плотнее и с 6 до 9 увеличено количество лент. При этом его эластичность и минимальный радиус изгиба не изменились.
Приводной ремень не изменился по длине, но изменил форму пластин, стал плотнее и с 6 до 9 увеличено количество лент. При этом его эластичность и минимальный радиус изгиба не изменились.
Ведущий конус для большего передаточного числа имеет иную кривизну поверхностей дисков. Но главное в том, что диски стали массивнее: это не только увеличило их прочность, но и снизило риск перегрева – у Jatco JF015E они нередко раскалялись до посинения.
Ведущий конус для большего передаточного числа имеет иную кривизну поверхностей дисков. Но главное в том, что диски стали массивнее: это не только увеличило их прочность, но и снизило риск перегрева – у Jatco JF015E они нередко раскалялись до посинения.

Стальной штампованный поддон уплотнен обычной прокладкой, без герметика. Он без проблем снимается, после чего открывается доступ к фильтру грубой очистки масла. А фильтр тонкой очистки аналогично таковому на вариаторе Jatco JF015E расположен сбоку корпуса под отдельной крышкой, которая для более надежного крепления получила две проушины вместо одной.
Стальной штампованный поддон уплотнен обычной прокладкой, без герметика. Он без проблем снимается, после чего открывается доступ к фильтру грубой очистки масла. А фильтр тонкой очистки аналогично таковому на вариаторе Jatco JF015E расположен сбоку корпуса под отдельной крышкой, которая для более надежного крепления получила две проушины вместо одной.

Мотор V8 и передний привод – какой чуть не стала Волга

Вывод

В целом по «железу» Jatco JF020E можно считать модернизированной и во многом улучшенной версией вари­атора Jatco JF015E. Жаль, что не он достался Ладе.

Благодарим компанию СVT Master за помощь в подготовке материала.

Хлебушкин Илья
Фото:
Хлебушкин Илья
13.03.2026 
