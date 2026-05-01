BMW сохранит механическую коробку передач

Нойбауэр, BMW: мы сохраним механическую коробку, инженеры думают над решением

Слухи о смерти механической коробки на автомобилях BMW в очередной раз оказались несколько преувеличенными.

Напомним, в феврале глава спортивного подразделения BMW M Франк ван Мил заявил, что МКП с инженерной точки зрения больше не имеет смысла, ограничивая крутящий момент, который мог развивать бы двигатель. Тут стоит вспомнить, что в предыдущий раз в BMW M говорили о скором уходе механики в 2023 году, а впервые – еще в 2015-м, причем устами того же самого Франка ван Мила!

Все это время механические коробки называются несовременными, нетехнологичными и маловостребованными. Однако Сильвия Нойбауэр, вице-президент BMW M по продажам, заявила в интервью немецкому изданию Automobilwoche, что инженеры работают над решением, которое позволит позволит и дальше переключать передачи самостоятельно тем, кто этого все еще хочет.

Шестиступенчатые коробки пока ставятся на спортивные BMW, но с ними все сложнее попасть в экотребования, запасы прочности и экономическую выгоду

Конкретики пока нет – при этом Сильвия признает, что двигатели эволюционируют и при тех же рабочих объемах выдают все больше мощности, что становится проблемой для нынешних МКП. Уже сейчас движок BMW M2 с механической коробкой имеет на 50 Нм меньший момент, нежели тот же мотор на М2, но с автоматом. Это если не говорить о том, что в линейке М есть электрические модели, для которых все эти нюансы вообще не актуальны.

Механика в BMW действительно сдает позиции: в апреле перестали выпускать родстер Z4 M40i, и с МКП остались только M2, M3 и M4. Однако, как бы то ни было, купе M2 и M4 с шестиступкой будут выпускаться до конца 2020-х, так что у энтузиастов есть около трех лет, чтобы купить «бэху на мешалке». А дальше? Будем надеяться, Сильвия Нойбауэр не лукавила, и инженеры действительно что-нибудь придумают.

А вообще забавно, что долгое время МКП «хоронил» мужчина из BMW, а затем работающая там же женщина сказала, что механика еще поживет...