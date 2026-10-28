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Легкий коммерческий автомобиль КАМАЗ стал дороже: сколько теперь стоит Компас 5

В «Автостате» сообщили, на сколько подорожал КАМАЗ Компас 5 в октябре

Камский автозавод пересмотрел ценник на КАМАЗ Компас 5. Речь о легком коммерческом автомобиле: его рекомендованные розничные цены выросли. Подорожание заметили эксперты « Автостат а» – они мониторили сайты автопроизводителей, официально представленных в России.

В октябре нынешнего года машина стала дороже на 100 тыс. рублей. В процентах это 2,3-3,0%. Сейчас Компас 5 стоит от 3,44 млн до 4,42 млн рублей.

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Правда, в расчет берутся именно рекомендованные розничные цены. Акции, спецпредложения и дополнительные опции сюда не входят.

КАМАЗ Компас 5
КАМАЗ Компас 5

О том, сколько теперь просят за вернувшийся в Россию Qashqai, «За рулем» уже рассказал.

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Источник:  Автостат
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