Легкий коммерческий автомобиль КАМАЗ стал дороже: сколько теперь стоит Компас 5
Камский автозавод пересмотрел ценник на КАМАЗ Компас 5. Речь о легком коммерческом автомобиле: его рекомендованные розничные цены выросли. Подорожание заметили эксперты « Автостат а» – они мониторили сайты автопроизводителей, официально представленных в России.
В октябре нынешнего года машина стала дороже на 100 тыс. рублей. В процентах это 2,3-3,0%. Сейчас Компас 5 стоит от 3,44 млн до 4,42 млн рублей.
Правда, в расчет берутся именно рекомендованные розничные цены. Акции, спецпредложения и дополнительные опции сюда не входят.
О том, сколько теперь просят за вернувшийся в Россию Qashqai, «За рулем» уже рассказал.
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